https://ria.ru/20250624/izrail-2025212097.html

В Израиле сняли ограничения, введенные из-за конфликта с Ираном

В Израиле сняли ограничения, введенные из-за конфликта с Ираном - РИА Новости, 24.06.2025

В Израиле сняли ограничения, введенные из-за конфликта с Ираном

Израильское командование тылом сняло ограничения на массовые мероприятия и запреты на учебную и рабочую деятельность, введенные в связи с началом военного... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T22:02:00+03:00

2025-06-24T22:02:00+03:00

2025-06-24T22:02:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Израильское командование тылом сняло ограничения на массовые мероприятия и запреты на учебную и рабочую деятельность, введенные в связи с началом военного конфликта с Ираном, сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В связи с оценкой текущей ситуации, Командование тыла приняло решение о следующих изменениях: вся территория страны переходит от режима жестких ограничений к режиму полной активности без ограничений", - говорится в сообщении.Также отмечается, что изменения вступают в силу с 20.00 (совпадает с мск – ред.) 24 июня этого года и продлятся до 20.00 26 июня. С 14 июня в Израиле был введен запрет на образовательную деятельность и массовые мероприятия в связи с угрозой обстрелов из Ирана, также запрет распространялся на любую рабочую деятельность, кроме жизненно необходимой. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html

https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, сша, армия обороны израиля (цахал), война израиля и ирана: последние новости о конфликте