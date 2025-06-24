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В Израиле сняли ограничения, введенные из-за конфликта с Ираном - РИА Новости, 24.06.2025
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22:02 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/izrail-2025212097.html
В Израиле сняли ограничения, введенные из-за конфликта с Ираном
В Израиле сняли ограничения, введенные из-за конфликта с Ираном - РИА Новости, 24.06.2025
В Израиле сняли ограничения, введенные из-за конфликта с Ираном
Израильское командование тылом сняло ограничения на массовые мероприятия и запреты на учебную и рабочую деятельность, введенные в связи с началом военного... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T22:02:00+03:00
2025-06-24T22:02:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Израильское командование тылом сняло ограничения на массовые мероприятия и запреты на учебную и рабочую деятельность, введенные в связи с началом военного конфликта с Ираном, сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). &quot;В связи с оценкой текущей ситуации, Командование тыла приняло решение о следующих изменениях: вся территория страны переходит от режима жестких ограничений к режиму полной активности без ограничений&quot;, - говорится в сообщении.Также отмечается, что изменения вступают в силу с 20.00 (совпадает с мск – ред.) 24 июня этого года и продлятся до 20.00 26 июня. С 14 июня в Израиле был введен запрет на образовательную деятельность и массовые мероприятия в связи с угрозой обстрелов из Ирана, также запрет распространялся на любую рабочую деятельность, кроме жизненно необходимой. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html
https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html
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в мире, иран, израиль, сша, армия обороны израиля (цахал), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Израиле сняли ограничения, введенные из-за конфликта с Ираном

ЦАХАЛ: Израиль снял все ограничения, введенные из-за конфликта с Ираном

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Израильское командование тылом сняло ограничения на массовые мероприятия и запреты на учебную и рабочую деятельность, введенные в связи с началом военного конфликта с Ираном, сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«

"В связи с оценкой текущей ситуации, Командование тыла приняло решение о следующих изменениях: вся территория страны переходит от режима жестких ограничений к режиму полной активности без ограничений", - говорится в сообщении.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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22 июня, 11:29
Также отмечается, что изменения вступают в силу с 20.00 (совпадает с мск – ред.) 24 июня этого года и продлятся до 20.00 26 июня.
С 14 июня в Израиле был введен запрет на образовательную деятельность и массовые мероприятия в связи с угрозой обстрелов из Ирана, также запрет распространялся на любую рабочую деятельность, кроме жизненно необходимой.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Вчера, 00:17
 
В миреИранИзраильСШААрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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