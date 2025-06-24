Израиль рассчитывал первым ударом дезориентировать Иран, считает эксперт
Генерал в отставке Шхейтли: Израиль рассчитывал дезориентировать Иран
Флаг Израиля. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 24 июн - РИА Новости. Израильское руководство рассчитывало первым же ударом по Ирану дезориентировать и дезинтегрировать иранские власти, однако спустя несколько часов после атаки они смогли сплотить ряды и перехватить инициативу, выразил мнение в беседе с РИА Новости генерал ливанской армии в отставке, бывший глава комиссии по демаркации границ с Израилем Абдуррахман Шхейтли.
"Израиль делал ставку на первый удар, к которому подготовился, задействовав все имеющиеся военно-технические возможности, с целью дезориентировать иранское руководство, дезинтегрировать его и Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана)", - сказал агентству аналитик.
Тем не менее спустя девять часов после этого удара иранские власти смогли сплотить ряды и перехватить инициативу, после чего началась уже "реальная битва", подчеркнул Шхейтли. По оценке эксперта, Израиль в этом конфликте обладал явным превосходством в воздухе, возможностью наблюдения за иранским воздушным пространством и нанесения высокоточных ударов, в том числе при содействии сети своих агентов в стране. В свою очередь Иран показал способность справиться с понесенными потерями, а его ракетный арсенал - возможность поражать намеченные цели, добавил Шхейтли.
"Окончание войны приблизили крупные потери, которые Израиль понес впервые с момента своего основания", - отметил аналитик.
По мнению генерала в отставке, экс-главы военного суда Ливана Мунира Шехаде, основной целью Израиля в этом противостоянии была ликвидация ядерной программы Ирана, которую Израиль рассматривает как "экзистенциальную угрозу" в долгосрочной перспективе. Второй целью, по словам эксперта, является свержение "иранского режима" и втягивание США в этот конфликт. Шехаде также указал на отсутствие убедительных доказательств того, что американские истребители смогли поразить ядерный реактор Фордо. "Провалом" Израиля аналитик считает тот факт, что он не смог обеспечить себе эффективную защиту от угрозы со стороны йеменских хуситов в Красном море за счет ВМС Соединенных Штатов и Великобритании.
В то же время эксперт полагает, что внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" существенно подрывает безопасность Ирана через сеть действующих на его территории агентов, особенно с учетом, что у них была возможность производства и запуска беспилотников, ликвидировавших ряд членов иранского военного руководства и ученых-ядерщиков.
На фоне ирано-израильского конфликта в Иране выросло число задержаний лиц, которые поддержали действия Израиля или, по утверждению иранских властей, сотрудничали с ним, в том числе перевозя взрывчатку и собирая беспилотники на территории исламской республики.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".