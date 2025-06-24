https://ria.ru/20250624/izrail-2025148941.html

Израиль рассчитывал первым ударом дезориентировать Иран, считает эксперт

Израиль рассчитывал первым ударом дезориентировать Иран, считает эксперт - РИА Новости, 24.06.2025

Израиль рассчитывал первым ударом дезориентировать Иран, считает эксперт

Израильское руководство рассчитывало первым же ударом по Ирану дезориентировать и дезинтегрировать иранские власти, однако спустя несколько часов после атаки... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:30:00+03:00

2025-06-24T17:30:00+03:00

2025-06-24T17:30:00+03:00

в мире

иран

израиль

сша

дональд трамп

моссад

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/112080/37/1120803757_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_2c261cf098f534f2c056992ef376c1bb.jpg

БЕЙРУТ, 24 июн - РИА Новости. Израильское руководство рассчитывало первым же ударом по Ирану дезориентировать и дезинтегрировать иранские власти, однако спустя несколько часов после атаки они смогли сплотить ряды и перехватить инициативу, выразил мнение в беседе с РИА Новости генерал ливанской армии в отставке, бывший глава комиссии по демаркации границ с Израилем Абдуррахман Шхейтли. "Израиль делал ставку на первый удар, к которому подготовился, задействовав все имеющиеся военно-технические возможности, с целью дезориентировать иранское руководство, дезинтегрировать его и Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана)", - сказал агентству аналитик. Тем не менее спустя девять часов после этого удара иранские власти смогли сплотить ряды и перехватить инициативу, после чего началась уже "реальная битва", подчеркнул Шхейтли. По оценке эксперта, Израиль в этом конфликте обладал явным превосходством в воздухе, возможностью наблюдения за иранским воздушным пространством и нанесения высокоточных ударов, в том числе при содействии сети своих агентов в стране. В свою очередь Иран показал способность справиться с понесенными потерями, а его ракетный арсенал - возможность поражать намеченные цели, добавил Шхейтли. "Окончание войны приблизили крупные потери, которые Израиль понес впервые с момента своего основания", - отметил аналитик. По мнению генерала в отставке, экс-главы военного суда Ливана Мунира Шехаде, основной целью Израиля в этом противостоянии была ликвидация ядерной программы Ирана, которую Израиль рассматривает как "экзистенциальную угрозу" в долгосрочной перспективе. Второй целью, по словам эксперта, является свержение "иранского режима" и втягивание США в этот конфликт. Шехаде также указал на отсутствие убедительных доказательств того, что американские истребители смогли поразить ядерный ​​реактор Фордо. "Провалом" Израиля аналитик считает тот факт, что он не смог обеспечить себе эффективную защиту от угрозы со стороны йеменских хуситов в Красном море за счет ВМС Соединенных Штатов и Великобритании. В то же время эксперт полагает, что внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" существенно подрывает безопасность Ирана через сеть действующих на его территории агентов, особенно с учетом, что у них была возможность производства и запуска беспилотников, ликвидировавших ряд членов иранского военного руководства и ученых-ядерщиков. На фоне ирано-израильского конфликта в Иране выросло число задержаний лиц, которые поддержали действия Израиля или, по утверждению иранских властей, сотрудничали с ним, в том числе перевозя взрывчатку и собирая беспилотники на территории исламской республики. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250624/tramp-2025138264.html

https://ria.ru/20250623/izrail-2024972166.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, моссад, война израиля и ирана: последние новости о конфликте