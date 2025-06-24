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Эксперт: конфликт заставил Иран и Израиль трезво взглянуть на свои силы - РИА Новости, 24.06.2025
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14:42 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/izrail-2025101640.html
Эксперт: конфликт заставил Иран и Израиль трезво взглянуть на свои силы
Эксперт: конфликт заставил Иран и Израиль трезво взглянуть на свои силы - РИА Новости, 24.06.2025
Эксперт: конфликт заставил Иран и Израиль трезво взглянуть на свои силы
Военный конфликт показал, насколько Израиль и Иран переоценивали свой военный потенциал, поделился с РИА Новости мнением ливанский военный эксперт, бригадный... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:42:00+03:00
2025-06-24T14:42:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
дональд трамп
аббас аракчи
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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БЕЙРУТ, 24 июн - РИА Новости. Военный конфликт показал, насколько Израиль и Иран переоценивали свой военный потенциал, поделился с РИА Новости мнением ливанский военный эксперт, бригадный генерал в отставке Антуан Мурад, ранее возглавлявший комиссию по демаркации "голубой линии" с Израилем. "Риторика Тегерана о способности разрушить Израиль и навязать свое превосходство не оправдалась. Реальность, по его словам, иная: при поддержке США Израилю удалось без особого труда проникнуть в иранское воздушное пространство и нанести удары по заранее определенным целям, включая стратегически важные ядерные объекты. Одновременно с этим не оправдались и израильские заявления о "Железном куполе" и его способности перехватывать иранские ракеты. Иранские боеприпасы успешно достигли ряда целей внутри Израиля и нанесли ощутимый урон", - сказал Мурад. По мнению генерала, ключевое военное преимущество Израиля - это господство в воздухе, а также высокая разведывательная способность, основанная как на передовых технологиях, так и на широкой сети агентов внутри Ирана. Кроме того, Тель-Авив сохраняет крепкий союз с США. Что касается Ирана, то его сила - в идеологической стойкости, готовности сражаться до последнего, а также в географии, обеспечивающей важное преимущество. Мурад отметил, что произошедший вооруженный конфликт заставил обе стороны, а также президента США Дональда Трампа, выступавшего в роли необъективного наблюдателя - задуматься о необходимости не просто временного перемирия, а подлинного регионального мира. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары. Позднее, после 8 утра по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его.
https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, аббас аракчи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Эксперт: конфликт заставил Иран и Израиль трезво взглянуть на свои силы

Мурад: конфликт показал, что Израиль и Иран переоценивали свой военный потенциал

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗапуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана
Запуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Запуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 24 июн - РИА Новости. Военный конфликт показал, насколько Израиль и Иран переоценивали свой военный потенциал, поделился с РИА Новости мнением ливанский военный эксперт, бригадный генерал в отставке Антуан Мурад, ранее возглавлявший комиссию по демаркации "голубой линии" с Израилем.
"Риторика Тегерана о способности разрушить Израиль и навязать свое превосходство не оправдалась. Реальность, по его словам, иная: при поддержке США Израилю удалось без особого труда проникнуть в иранское воздушное пространство и нанести удары по заранее определенным целям, включая стратегически важные ядерные объекты. Одновременно с этим не оправдались и израильские заявления о "Железном куполе" и его способности перехватывать иранские ракеты. Иранские боеприпасы успешно достигли ряда целей внутри Израиля и нанесли ощутимый урон", - сказал Мурад.
Обмен ударами между Израилем и Ираном
© AP Photo / Baz Ratner

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12
© AP Photo / Morteza Zangene

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

Мужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12
© AP Photo / Leo Correa

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

Эвакуация людей во время ракетной атаки на Тель-Авив

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

В Хайфе загорелась электростанция.

Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

Поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12
© Getty Images / Contributor

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

Последствия ракетной атаки Израиля на Тегеран

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12
© Getty Images / Anadolu

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

Последствия ракетных обстрелов между Израилем и Ираном в газете в Тегеране

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

Израильтяне прячутся в подвале во время воздушной тревоги в Иерусалиме

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12
© Getty Images

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

Последствия удара по нефтебазе Шахран в Тегеране, Иран

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12
По мнению генерала, ключевое военное преимущество Израиля - это господство в воздухе, а также высокая разведывательная способность, основанная как на передовых технологиях, так и на широкой сети агентов внутри Ирана. Кроме того, Тель-Авив сохраняет крепкий союз с США. Что касается Ирана, то его сила - в идеологической стойкости, готовности сражаться до последнего, а также в географии, обеспечивающей важное преимущество.
Мурад отметил, что произошедший вооруженный конфликт заставил обе стороны, а также президента США Дональда Трампа, выступавшего в роли необъективного наблюдателя - задуматься о необходимости не просто временного перемирия, а подлинного регионального мира.
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
Позднее, после 8 утра по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его.
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Конфликт Израиля и Ирана 2025: что происходит, причины и последствия
18 июня, 14:11
 
В миреИзраильИранСШАДональд ТрампАббас АракчиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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