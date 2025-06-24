https://ria.ru/20250624/izrail-2025101640.html

Эксперт: конфликт заставил Иран и Израиль трезво взглянуть на свои силы

Эксперт: конфликт заставил Иран и Израиль трезво взглянуть на свои силы - РИА Новости, 24.06.2025

Эксперт: конфликт заставил Иран и Израиль трезво взглянуть на свои силы

Военный конфликт показал, насколько Израиль и Иран переоценивали свой военный потенциал, поделился с РИА Новости мнением ливанский военный эксперт, бригадный... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:42:00+03:00

2025-06-24T14:42:00+03:00

2025-06-24T14:42:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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БЕЙРУТ, 24 июн - РИА Новости. Военный конфликт показал, насколько Израиль и Иран переоценивали свой военный потенциал, поделился с РИА Новости мнением ливанский военный эксперт, бригадный генерал в отставке Антуан Мурад, ранее возглавлявший комиссию по демаркации "голубой линии" с Израилем. "Риторика Тегерана о способности разрушить Израиль и навязать свое превосходство не оправдалась. Реальность, по его словам, иная: при поддержке США Израилю удалось без особого труда проникнуть в иранское воздушное пространство и нанести удары по заранее определенным целям, включая стратегически важные ядерные объекты. Одновременно с этим не оправдались и израильские заявления о "Железном куполе" и его способности перехватывать иранские ракеты. Иранские боеприпасы успешно достигли ряда целей внутри Израиля и нанесли ощутимый урон", - сказал Мурад. По мнению генерала, ключевое военное преимущество Израиля - это господство в воздухе, а также высокая разведывательная способность, основанная как на передовых технологиях, так и на широкой сети агентов внутри Ирана. Кроме того, Тель-Авив сохраняет крепкий союз с США. Что касается Ирана, то его сила - в идеологической стойкости, готовности сражаться до последнего, а также в географии, обеспечивающей важное преимущество. Мурад отметил, что произошедший вооруженный конфликт заставил обе стороны, а также президента США Дональда Трампа, выступавшего в роли необъективного наблюдателя - задуматься о необходимости не просто временного перемирия, а подлинного регионального мира. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары. Позднее, после 8 утра по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, аббас аракчи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте