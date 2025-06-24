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Израиль даст символический ответ на нарушение перемирия, сообщили СМИ
Израиль даст символический ответ на нарушение перемирия, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2025
Израиль даст символический ответ на нарушение перемирия, сообщили СМИ
Израиль даст "символический ответ" на нарушение прекращения огня со стороны Ирана и атакует одну цель не в Тегеране, сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:42:00+03:00
2025-06-24T14:42:00+03:00
2025-06-24T14:42:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Израиль даст "символический ответ" на нарушение прекращения огня со стороны Ирана и атакует одну цель не в Тегеране, сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источник. "Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) собирается атаковать только одну цель - символически и по просьбе президента США Дональда Трампа. Вопреки первоначальному плану Израиля, атака не будет совершена в Тегеране", - приводит радиостанция заявление источника
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), дональд трамп, армия обороны израиля (цахал), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль даст символический ответ на нарушение перемирия, сообщили СМИ
Израиль даст символический ответ на нарушение перемирия со стороны Ирана