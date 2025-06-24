https://ria.ru/20250624/izrail-2025029643.html

В Израиле призвали завершить войну в Газе на фоне перемирия с Ираном

В Израиле призвали завершить войну в Газе на фоне перемирия с Ираном - РИА Новости, 24.06.2025

В Израиле призвали завершить войну в Газе на фоне перемирия с Ираном

Лидер оппозиционного блока в Израиле Яир Лапид призвал израильское правительство завершить войну в секторе Газа, пока достигнуто соглашение о временном... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T10:55:00+03:00

2025-06-24T10:55:00+03:00

2025-06-24T10:55:00+03:00

в мире

израиль

иран

биньямин нетаньяху

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока в Израиле Яир Лапид призвал израильское правительство завершить войну в секторе Газа, пока достигнуто соглашение о временном прекращении огня с Ираном. "А теперь - Газа, сейчас самое время решить (проблемы - ред.) с ней тоже: вернуть заложников, положить конец войне. Израиль должен начать восстанавливаться", - написал политик в своем аккаунте в социальной сети Х. Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошёл их, в связи с чем израильское правительство решило принять инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня. В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Ракетные залпы со стороны Ирана прекратились около 7 утра по московскому времени. В ЦАХАЛ также сообщали о ночных ударах по пусковым установкам в Иране. Позднее, после 8.00 по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250624/izrail-2025013215.html

израиль

иран

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в мире, израиль, иран, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля)