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ЦАХАЛ зафиксировала новые пуски ракет из Ирана после объявления о перемирии
ЦАХАЛ зафиксировала новые пуски ракет из Ирана после объявления о перемирии - РИА Новости, 24.06.2025
ЦАХАЛ зафиксировала новые пуски ракет из Ирана после объявления о перемирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана, это произошло после того, как было объявлено о... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:32:00+03:00
2025-06-24T10:32:00+03:00
2025-06-24T10:38:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана, это произошло после того, как было объявлено о прекращении огня."Некоторое время назад на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль. Население должно следовать инструкциям командования тыла", - говорится в сообщении.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
ЦАХАЛ зафиксировала новые пуски ракет из Ирана после объявления о перемирии
ЦАХАЛ зафиксировала пуски ракет из Ирана после объявления о прекращении огня