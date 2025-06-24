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ЦАХАЛ зафиксировала новые пуски ракет из Ирана после объявления о перемирии - РИА Новости, 24.06.2025
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10:32 24.06.2025 (обновлено: 10:38 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/izrail-2025024346.html
ЦАХАЛ зафиксировала новые пуски ракет из Ирана после объявления о перемирии
ЦАХАЛ зафиксировала новые пуски ракет из Ирана после объявления о перемирии - РИА Новости, 24.06.2025
ЦАХАЛ зафиксировала новые пуски ракет из Ирана после объявления о перемирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана, это произошло после того, как было объявлено о... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:32:00+03:00
2025-06-24T10:38:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана, это произошло после того, как было объявлено о прекращении огня."Некоторое время назад на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль. Население должно следовать инструкциям командования тыла", - говорится в сообщении.
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
ЦАХАЛ зафиксировала новые пуски ракет из Ирана после объявления о перемирии

ЦАХАЛ зафиксировала пуски ракет из Ирана после объявления о прекращении огня

© Кадр видео из соцсетейЗапуск иранских ракет
Запуск иранских ракет - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Запуск иранских ракет. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана, это произошло после того, как было объявлено о прекращении огня.
"Некоторое время назад на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль. Население должно следовать инструкциям командования тыла", - говорится в сообщении.
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп позвонил Нетаньяху, чтобы прекратить войну с Ираном, передает NBC
Вчера, 10:07
 
В миреИранИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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