https://ria.ru/20250624/izrail-2025024346.html

ЦАХАЛ зафиксировала новые пуски ракет из Ирана после объявления о перемирии

ЦАХАЛ зафиксировала новые пуски ракет из Ирана после объявления о перемирии - РИА Новости, 24.06.2025

ЦАХАЛ зафиксировала новые пуски ракет из Ирана после объявления о перемирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана, это произошло после того, как было объявлено о... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T10:32:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана, это произошло после того, как было объявлено о прекращении огня."Некоторое время назад на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль. Население должно следовать инструкциям командования тыла", - говорится в сообщении.

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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте