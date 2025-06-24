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Израиль ответит на любое нарушение перемирия, заявили в офисе Нетаньяху - РИА Новости, 24.06.2025
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09:41 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/izrail-2025013215.html
Израиль ответит на любое нарушение перемирия, заявили в офисе Нетаньяху
Израиль ответит на любое нарушение перемирия, заявили в офисе Нетаньяху - РИА Новости, 24.06.2025
Израиль ответит на любое нарушение перемирия, заявили в офисе Нетаньяху
Израиль намерен решительно отвечать на любое нарушение режима прекращения огня со стороны Ирана, заявила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:41:00+03:00
2025-06-24T09:41:00+03:00
в мире
израиль
иран
биньямин нетаньяху
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Израиль намерен решительно отвечать на любое нарушение режима прекращения огня со стороны Ирана, заявила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. "Израиль будет решительно реагировать на любое нарушение прекращения огня. Граждане Израиля должны продолжать придерживаться инструкций Командования тыла до тех пор, пока не будет подтверждено полное соблюдение прекращения огня", - говорится в официальном заявлении.
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в мире, израиль, иран, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Биньямин Нетаньяху, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль ответит на любое нарушение перемирия, заявили в офисе Нетаньяху

Офис Нетаньяху: Израиль решительно ответит на любое нарушение перемирия с Ираном

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Израиль намерен решительно отвечать на любое нарушение режима прекращения огня со стороны Ирана, заявила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
"Израиль будет решительно реагировать на любое нарушение прекращения огня. Граждане Израиля должны продолжать придерживаться инструкций Командования тыла до тех пор, пока не будет подтверждено полное соблюдение прекращения огня", - говорится в официальном заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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В миреИзраильИранБиньямин НетаньяхуВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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