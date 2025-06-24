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СМИ: иранский ученый-ядерщик погиб при израильской атаке до перемирия
СМИ: иранский ученый-ядерщик погиб при израильской атаке до перемирия - РИА Новости, 24.06.2025
СМИ: иранский ученый-ядерщик погиб при израильской атаке до перемирия
Иранский ученый-ядерщик Мохаммад Реза Садики погиб во время атаки Израиля до перемирия с Ираном, сообщило агентство Nour News. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:40:00+03:00
2025-06-24T09:40:00+03:00
2025-06-24T10:59:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Иранский ученый-ядерщик Мохаммад Реза Садики погиб во время атаки Израиля до перемирия с Ираном, сообщило агентство Nour News. "Мохаммад Реза Садики - учёный-атомщик, который погиб сегодня рано утром во время атаки Израиля до начала перемирия", - написало агентство, опубликовав его фотографию.Сам ученый был внесен в санкционные списки США, где называется главой компании "Шахид Карими Групп", связанной с Организацией оборонных инноваций и исследований и работающей над проектами, которые, как утверждают власти США, относятся к тестированию и разработке ядерных взрывных устройств.Иранский университет Шахида Бехешти, в котором есть исследовательское направление в области ядерной физики, сообщил в первый день конфликта с Израилем 13 июня о гибели пяти преподавателей университета, это - Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Мохаммад Мехди Техранчи, Ферейдун Аббаси.Агентство Рейтер 15 июня сообщало о гибели по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков погибли с 13 июня в результате атак Израиля, в том числе при подрыве заминированных автомобилей. Позже появлялась информация о гибели других иранских ученых.
https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html
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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: иранский ученый-ядерщик погиб при израильской атаке до перемирия
Nour News: иранский ученый-ядерщик погиб при израильской атаке до перемирия