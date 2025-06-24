Рейтинг@Mail.ru
СМИ: иранский ученый-ядерщик погиб при израильской атаке до перемирия - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 24.06.2025 (обновлено: 10:59 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/izrail-2025013078.html
СМИ: иранский ученый-ядерщик погиб при израильской атаке до перемирия
СМИ: иранский ученый-ядерщик погиб при израильской атаке до перемирия - РИА Новости, 24.06.2025
СМИ: иранский ученый-ядерщик погиб при израильской атаке до перемирия
Иранский ученый-ядерщик Мохаммад Реза Садики погиб во время атаки Израиля до перемирия с Ираном, сообщило агентство Nour News. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:40:00+03:00
2025-06-24T10:59:00+03:00
в мире
израиль
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024797645_0:231:790:675_1920x0_80_0_0_9f09fecb7229ce91e0c9845c23477cfe.jpg
ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Иранский ученый-ядерщик Мохаммад Реза Садики погиб во время атаки Израиля до перемирия с Ираном, сообщило агентство Nour News. "Мохаммад Реза Садики - учёный-атомщик, который погиб сегодня рано утром во время атаки Израиля до начала перемирия", - написало агентство, опубликовав его фотографию.Сам ученый был внесен в санкционные списки США, где называется главой компании "Шахид Карими Групп", связанной с Организацией оборонных инноваций и исследований и работающей над проектами, которые, как утверждают власти США, относятся к тестированию и разработке ядерных взрывных устройств.Иранский университет Шахида Бехешти, в котором есть исследовательское направление в области ядерной физики, сообщил в первый день конфликта с Израилем 13 июня о гибели пяти преподавателей университета, это - Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Мохаммад Мехди Техранчи, Ферейдун Аббаси.Агентство Рейтер 15 июня сообщало о гибели по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков погибли с 13 июня в результате атак Израиля, в том числе при подрыве заминированных автомобилей. Позже появлялась информация о гибели других иранских ученых.
https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html
https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024797645_0:167:790:760_1920x0_80_0_0_bb81b78768793bd47294b315e52af76d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: иранский ученый-ядерщик погиб при израильской атаке до перемирия

Nour News: иранский ученый-ядерщик погиб при израильской атаке до перемирия

© СоцсетиДым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей
Дым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Соцсети
Дым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Иранский ученый-ядерщик Мохаммад Реза Садики погиб во время атаки Израиля до перемирия с Ираном, сообщило агентство Nour News.
"Мохаммад Реза Садики - учёный-атомщик, который погиб сегодня рано утром во время атаки Израиля до начала перемирия", - написало агентство, опубликовав его фотографию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17
Сам ученый был внесен в санкционные списки США, где называется главой компании "Шахид Карими Групп", связанной с Организацией оборонных инноваций и исследований и работающей над проектами, которые, как утверждают власти США, относятся к тестированию и разработке ядерных взрывных устройств.
Иранский университет Шахида Бехешти, в котором есть исследовательское направление в области ядерной физики, сообщил в первый день конфликта с Израилем 13 июня о гибели пяти преподавателей университета, это - Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Мохаммад Мехди Техранчи, Ферейдун Аббаси.
Агентство Рейтер 15 июня сообщало о гибели по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков погибли с 13 июня в результате атак Израиля, в том числе при подрыве заминированных автомобилей. Позже появлялась информация о гибели других иранских ученых.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Достали через полмира". США устроили самую эффектную демонстрацию слабости
23 июня, 08:00
 
В миреИзраильИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала