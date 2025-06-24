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Перемирие с Ираном будет действовать, заявили в Израиле

Перемирие с Ираном будет действовать, заявили в Израиле - РИА Новости, 24.06.2025

Перемирие с Ираном будет действовать, заявили в Израиле

Неназванный израильский чиновник после объявления президента США Дональда Трампа о перемирии между Ираном и Израилем отметил, что оно будет действовать, если... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T09:14:00+03:00

2025-06-24T09:14:00+03:00

2025-06-24T09:14:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Неназванный израильский чиновник после объявления президента США Дональда Трампа о перемирии между Ираном и Израилем отметил, что оно будет действовать, если все стороны будут его соблюдать. "Трамп объявил о прекращении огня. Если все стороны будут пего соблюдать, оно будет действовать", - сказал чиновник, слова которого публикует журналист портала Axios Барак Равид. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары. Утром во вторник Трамп написал, что перемирие вступило в силу.

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, аббас аракчи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте