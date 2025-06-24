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В Израиле сообщили о четвертом за вторник запуске ракет из Ирана - РИА Новости, 24.06.2025
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06:41 24.06.2025 (обновлено: 06:47 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/izrail-2024998663.html
В Израиле сообщили о четвертом за вторник запуске ракет из Ирана
В Израиле сообщили о четвертом за вторник запуске ракет из Ирана - РИА Новости, 24.06.2025
В Израиле сообщили о четвертом за вторник запуске ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о четвертом за вторник запуске ракет из Ирана. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T06:41:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о четвертом за вторник запуске ракет из Ирана."Некоторое время назад Армия обороны Израиля выявила ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Оборонительные системы работают на перехват угрозы", — говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Ранее во вторник ЦАХАЛ трижды сообщал о о пусках иранских ракет. Одна из них, как утверждается, прилетела в многоэтажку в городе Беэр-Шева на юге страны. По данным гостелерадиокомпании Kan, погибли три человека.В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе
https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html
https://ria.ru/20250624/tramp-2024996986.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, аббас аракчи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Израиле сообщили о четвертом за вторник запуске ракет из Ирана

ЦАХАЛ сообщила о четвертом за вторник запуске ракет из Ирана

© AP PhotoСистемы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о четвертом за вторник запуске ракет из Ирана.
«
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля выявила ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Оборонительные системы работают на перехват угрозы", — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17
Ранее во вторник ЦАХАЛ трижды сообщал о о пусках иранских ракет. Одна из них, как утверждается, прилетела в многоэтажку в городе Беэр-Шева на юге страны. По данным гостелерадиокомпании Kan, погибли три человека.
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Германии рассказали о неожиданном подарке Трампа России
Вчера, 06:12

Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе

  • США в ночь на воскресенье, 22 июня, нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном, когда ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана.
  • Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы.
  • Вечером 23 июня Иран начал операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике.
  • Иран за несколько часов до атак уведомил о них США через два дипломатических канала.
  • Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
  • Пентагон подтвердил, что военную базу в Катаре атаковали ракетами малой и средней дальности. Пострадавших среди американского персонала нет.
  • Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым" и поблагодарил исламскую республику за предварительное предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.
Истребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
СМИ: США перехватили пять дронов, атаковавших их базы в Ираке
Вчера, 06:29
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампАббас АракчиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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