В Израиле сообщили о четвертом за вторник запуске ракет из Ирана
ЦАХАЛ сообщила о четвертом за вторник запуске ракет из Ирана
© AP PhotoСистемы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
© AP Photo
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о четвертом за вторник запуске ракет из Ирана.
«
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля выявила ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Оборонительные системы работают на перехват угрозы", — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Ранее во вторник ЦАХАЛ трижды сообщал о о пусках иранских ракет. Одна из них, как утверждается, прилетела в многоэтажку в городе Беэр-Шева на юге страны. По данным гостелерадиокомпании Kan, погибли три человека.
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе
- США в ночь на воскресенье, 22 июня, нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном, когда ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана.
- Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы.
- Вечером 23 июня Иран начал операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике.
- Иран за несколько часов до атак уведомил о них США через два дипломатических канала.
- Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
- Пентагон подтвердил, что военную базу в Катаре атаковали ракетами малой и средней дальности. Пострадавших среди американского персонала нет.
- Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым" и поблагодарил исламскую республику за предварительное предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.