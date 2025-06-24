https://ria.ru/20250624/izrail-2024989865.html

Израиль атаковал Иран из-за шанса нанести ущерб, сообщает WP

Израиль атаковал Иран из-за шанса нанести ущерб, сообщает WP - РИА Новости, 24.06.2025

Израиль атаковал Иран из-за шанса нанести ущерб, сообщает WP

Решение Израиля об ударе по иранской территории было вызвано не разведданными, которые подтверждали бы работу Тегерана над ядерным оружием, а предположением об... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T03:50:00+03:00

2025-06-24T03:50:00+03:00

2025-06-24T03:50:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Решение Израиля об ударе по иранской территории было вызвано не разведданными, которые подтверждали бы работу Тегерана над ядерным оружием, а предположением об "уникальной возможности" нанести "серьезный ущерб ослабленному Ирану", сообщает газета Washington Post со ссылкой на израильских и американских чиновников. По информации газеты, осенью 2024 года сотрудники разведки Израиля обсуждали с разведкой США данные, согласно которым иранские ученые проводили теоретические исследования по теме ядерного оружия. Тем не менее, американская разведка пришла к выводу, что руководство Ирана не принимало решения о создании ядерного оружия, и придерживалась такого мнения до момента атаки Израиля по Ирану, пишет газета. "Решение было вызвано не столько новыми разведданными, указывающими на работу Ирана над ядерным оружием или на непосредственную угрозу Израилю. Скорее, Израиль ухватился за, как ему показалось, уникальную возможность осуществить разрабатываемые месяцами и годами планы нанести серьезный ущерб ослабленному Ирану... и отбросить назад иранскую ядерную и ракетную программу", - говорится в сообщении газеты. При этом, как заявили изданию высокопоставленные израильские чиновники, решение об ударе по Ирану было принято еще в марте 2025 года, и израильское руководство было готово перейти к действиям вне зависимости от готовности США поддержать их. Нанесение удара именно в июне было обусловлено тем, что ко второй половине года Иран успел бы перестроить свои системы ПВО, пишет издание. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". В ответ Иран с 13 июня выпустил по Израилю свыше 500 ракет и 1000 беспилотников, как следует из официальной сводки израильского правительственного пресс-офиса. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Президент США Дональд Трамп 24 июня заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250624/pakistan-2024987493.html

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