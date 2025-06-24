https://ria.ru/20250624/irkutsk-2025139283.html

В Иркутской области прошли отборочные этапы программы "Герои Приангарья"

В Иркутской области прошли отборочные этапы программы "Герои Приангарья" - РИА Новости, 24.06.2025

В Иркутской области прошли отборочные этапы программы "Герои Приангарья"

Отборочные туры для участия в образовательной программе "Герои Приангарья" прошли 468 участников СВО, обучение начнется 21 июля, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:00:00+03:00

2025-06-24T17:00:00+03:00

2025-06-24T17:00:00+03:00

иркутская область

общество

иркутская область

игорь кобзев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592845_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20efc04ff5a746dce35a9b128c301697.jpg

ИРКУТСК, 24 июн - РИА Новости. Отборочные туры для участия в образовательной программе "Герои Приангарья" прошли 468 участников СВО, обучение начнется 21 июля, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На заседании Регионального Совета Иркутской области во вторник обсудили вопросы трудоустройства участников и ветеранов специальной военной операции и меры, которые предпринимаются для их профессионального обучения. Речь, в частности, шла о том, что аппарат губернатора и правительства Иркутской области разработал законопроект, который предусматривает снижение требований к стажу при поступлении граждан на муниципальную службу. В настоящее время проект закона проходит процедуры согласования, после этого он будет внесен в законодательное собрание Иркутской области. "В Иркутской области реализуется региональная образовательная программа "Герои Приангарья". На первом этапе заявки на участие в программе подали более тысячи человек, 468 из них завершили все отборочные этапы – тестирование, эссе и собеседование. В ближайшее время на Общественном совете по реализации программы озвучат точный список тех, кто приступит к обучению уже 21 июля", - сообщил Кобзев. Также минтруд Приангарья разработал и внедрил в работу проект "БеZ преград для СВОих", включающий информационный портал "Zанятость участников СВО", услугами которого уже воспользовались более двух тысяч человек. По поручению губернатора организована работа единого контакт-центра с приоритетной линией для участников СВО. Ведется индивидуальная работа по трудоустройству и обучению вернувшихся бойцов с различными организациями. Работодателям области предоставляется "мультисубсидия", в том числе до 120 тысяч рублей на оплату труда участников СВО и до 80 тысяч на оборудование рабочих мест для инвалидов. В Иркутской области – 902 бывших участника специальной военной операции, получившие инвалидность. Пройти обучение или профессиональную переподготовку по 12 специальностям они могут в Иркутском реабилитационном техникуме для инвалидов. Ветераны успешно проходят профобучение, в том числе в рамках нового нацпроекта "Кадры". Обеспечена занятость 167 защитников, из них 37 зарегистрировали самозанятость. Кроме этого, в высших учебных заведениях региона выделяется не менее 10% бюджетных мест для участников СВО и членов их семей. Предусмотрен перевод с платного на бесплатное обучение при наличии вакантных мест. 21 вуз региона оказывает поддержку участникам СВО, предоставляя скидки до 100% на платное обучение, гибкие условия обучения, включая индивидуальные графики, а также программы профессионального и дополнительного образования. Участники СВО и их дети также имеют приоритетное право на зачисление в организации среднего профобразования. При наличии мест также возможен перевод с платного на бесплатное обучение. "Нужны реальные цифры со всех муниципалитетов. С этого момента вопрос о создании условий для успешного трудоустройства наших военнослужащих будет первым и основным на всех заседаниях Регсовета", – отметил Кобзев. Губернатор поручил включить вопросы занятости ветеранов СВО в постоянную повестку еженедельного штаба при правительстве региона. Он подчеркнул, что важно иметь полную картину: сколько человек трудоустроено, сколько проходят обучение, скольким еще необходима помощь.

https://ria.ru/20250523/boets-2018739376.html

https://ria.ru/20250524/priangare-2018898786.html

https://ria.ru/20250516/svo-2017288981.html

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, иркутская область, игорь кобзев