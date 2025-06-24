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Страны Персидского залива призвали к перемирию в регионе - РИА Новости, 24.06.2025
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22:52 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/iran-2025218152.html
Страны Персидского залива призвали к перемирию в регионе
Страны Персидского залива призвали к перемирию в регионе - РИА Новости, 24.06.2025
Страны Персидского залива призвали к перемирию в регионе
Арабские страны Персидского залива призвали стороны конфликта в регионе принять меры, чтобы превратить прекращение огня в устойчивое перемирие, говорится в... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T22:52:00+03:00
2025-06-24T22:52:00+03:00
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ДОХА, 24 июн - РИА Новости. Арабские страны Персидского залива призвали стороны конфликта в регионе принять меры, чтобы превратить прекращение огня в устойчивое перемирие, говорится в заявлении Совета глав МИД шести аравийских монархий по итогам экстренного заседания в Катаре в связи с ударами Ирана. "Совет министров приветствовал заявления президента США Дональда Трампа о прекращении огня, подчеркнул необходимость немедленного прекращения всех военных операций, высоко оценив усилия государства Катар для достижения прекращения огня, поддержания безопасности и стабильности в регионе", - отмечается в заявлении. Главы МИД аравийских монархий также отметили необходимость "совместных усилий всех сторон по превращению прекращения огня в устойчивое перемирие и для принятия дипломатического подхода как эффективного способа разрешения споров, а также проявления максимальной сдержанности". Главы МИД шести аравийских монархий собрались на экстренную встречу во вторник в столице Катара Дохе, чтобы выработать единую позицию в связи с ударами Ирана по американской авиабазе на территории Катара. Они осудили нападение Ирана, расценив его как грубое нарушение суверенитета Катара и международного права, указав, что никакие причины не могут его оправдать.
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в мире, цены на нефть, катар, иран, персидский залив, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Цены на нефть, Катар, Иран, Персидский залив, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Страны Персидского залива призвали к перемирию в регионе

Арабские страны Персидского залива призвали к устойчивому перемирию в регионе

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНебоскребы в столице Катара Дохе
Небоскребы в столице Катара Дохе - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Небоскребы в столице Катара Дохе. Архивное фото
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ДОХА, 24 июн - РИА Новости. Арабские страны Персидского залива призвали стороны конфликта в регионе принять меры, чтобы превратить прекращение огня в устойчивое перемирие, говорится в заявлении Совета глав МИД шести аравийских монархий по итогам экстренного заседания в Катаре в связи с ударами Ирана.
"Совет министров приветствовал заявления президента США Дональда Трампа о прекращении огня, подчеркнул необходимость немедленного прекращения всех военных операций, высоко оценив усилия государства Катар для достижения прекращения огня, поддержания безопасности и стабильности в регионе", - отмечается в заявлении.
Главы МИД аравийских монархий также отметили необходимость "совместных усилий всех сторон по превращению прекращения огня в устойчивое перемирие и для принятия дипломатического подхода как эффективного способа разрешения споров, а также проявления максимальной сдержанности".
Главы МИД шести аравийских монархий собрались на экстренную встречу во вторник в столице Катара Дохе, чтобы выработать единую позицию в связи с ударами Ирана по американской авиабазе на территории Катара. Они осудили нападение Ирана, расценив его как грубое нарушение суверенитета Катара и международного права, указав, что никакие причины не могут его оправдать.
Работа ПВО во время иранской атаки на авиабазу ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Целью Ирана в Катаре была только база США, сообщил источник
23 июня, 22:09
 
В миреЦены на нефтьКатарИранПерсидский заливДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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