https://ria.ru/20250624/iran-2025217307.html

Страны Персидского залива выступили за безопасность воздушного пространства

Страны Персидского залива выступили за безопасность воздушного пространства - РИА Новости, 24.06.2025

Страны Персидского залива выступили за безопасность воздушного пространства

Арабские страны Персидского залива выступили за обеспечение безопасности воздушного и морского пространств региона, морских путей торговли на фоне конфликта... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T22:43:00+03:00

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2025-06-24T22:43:00+03:00

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ДОХА, 24 июн - РИА Новости. Арабские страны Персидского залива выступили за обеспечение безопасности воздушного и морского пространств региона, морских путей торговли на фоне конфликта Ирана с Израилем и иранских ударов по территории Катара, говорится в заявлении по итогам экстренного заседания Совета глав МИД аравийских монархий. Министры иностранных дел шести стран Персидского залива собрались во вторник в Дохе, чтобы обсудить последствия ударов Ирана по авиабазе США на территории Катара. "Совет министров подчеркнул важность поддержания безопасности воздуха, морского пространства и водных путей в регионе и противодействия действиям, которые угрожают безопасности и стабильности региона и мира, включая атаки на коммерческие суда, угрозу морским судоходным путям, международной торговле и нефтяным объектам в странах Совета сотрудничества государств Персидского залива", - отмечается в заявлении. "Совет министров также подтвердил приверженность стран Совета сотрудничества обеспечению стабильности мировых энергетических рынков", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250620/katar-2024248224.html

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в мире, цены на нефть, персидский залив, иран, катар, война израиля и ирана: последние новости о конфликте