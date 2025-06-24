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Страны Персидского залива выступили за безопасность воздушного пространства - РИА Новости, 24.06.2025
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22:43 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/iran-2025217307.html
Страны Персидского залива выступили за безопасность воздушного пространства
Страны Персидского залива выступили за безопасность воздушного пространства - РИА Новости, 24.06.2025
Страны Персидского залива выступили за безопасность воздушного пространства
Арабские страны Персидского залива выступили за обеспечение безопасности воздушного и морского пространств региона, морских путей торговли на фоне конфликта... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T22:43:00+03:00
2025-06-24T22:43:00+03:00
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ДОХА, 24 июн - РИА Новости. Арабские страны Персидского залива выступили за обеспечение безопасности воздушного и морского пространств региона, морских путей торговли на фоне конфликта Ирана с Израилем и иранских ударов по территории Катара, говорится в заявлении по итогам экстренного заседания Совета глав МИД аравийских монархий. Министры иностранных дел шести стран Персидского залива собрались во вторник в Дохе, чтобы обсудить последствия ударов Ирана по авиабазе США на территории Катара. "Совет министров подчеркнул важность поддержания безопасности воздуха, морского пространства и водных путей в регионе и противодействия действиям, которые угрожают безопасности и стабильности региона и мира, включая атаки на коммерческие суда, угрозу морским судоходным путям, международной торговле и нефтяным объектам в странах Совета сотрудничества государств Персидского залива", - отмечается в заявлении. "Совет министров также подтвердил приверженность стран Совета сотрудничества обеспечению стабильности мировых энергетических рынков", - говорится в документе.
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в мире, цены на нефть, персидский залив, иран, катар, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Цены на нефть, Персидский залив, Иран, Катар, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Страны Персидского залива выступили за безопасность воздушного пространства

Арабские страны Персидского залива выступили за безопасность морских путей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНебоскребы в Дохе
Небоскребы в Дохе - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ДОХА, 24 июн - РИА Новости. Арабские страны Персидского залива выступили за обеспечение безопасности воздушного и морского пространств региона, морских путей торговли на фоне конфликта Ирана с Израилем и иранских ударов по территории Катара, говорится в заявлении по итогам экстренного заседания Совета глав МИД аравийских монархий.
Министры иностранных дел шести стран Персидского залива собрались во вторник в Дохе, чтобы обсудить последствия ударов Ирана по авиабазе США на территории Катара.
"Совет министров подчеркнул важность поддержания безопасности воздуха, морского пространства и водных путей в регионе и противодействия действиям, которые угрожают безопасности и стабильности региона и мира, включая атаки на коммерческие суда, угрозу морским судоходным путям, международной торговле и нефтяным объектам в странах Совета сотрудничества государств Персидского залива", - отмечается в заявлении.
"Совет министров также подтвердил приверженность стран Совета сотрудничества обеспечению стабильности мировых энергетических рынков", - говорится в документе.
Столица Катара Доха - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Катар предупредил о негативных последствиях ударов Израиля по Ирану
20 июня, 15:16
 
В миреЦены на нефтьПерсидский заливИранКатарВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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