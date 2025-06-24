https://ria.ru/20250624/iran-2025198739.html

Начальник Генштаба ЦАХАЛ анонсировал новую фазу кампании против Ирана

Начальник Генштаба ЦАХАЛ анонсировал новую фазу кампании против Ирана - РИА Новости, 25.06.2025

Начальник Генштаба ЦАХАЛ анонсировал новую фазу кампании против Ирана

Армия Израиля сконцентрируется на продолжении боевых действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после перемирия с Ираном, однако кампания... РИА Новости, 25.06.2025

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Армия Израиля сконцентрируется на продолжении боевых действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после перемирия с Ираном, однако кампания против Тегерана еще не завершена, заявил глава Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир."Мы завершили важную фазу, но кампания против Ирана не закончилась", — отметил он.По словам Замира, новая фаза этой кампании еще впереди."Теперь фокус снова переключается на Газу — на цели вернуть заложников домой и свергнуть режим ХАМАС", — добавил он.Попытка перемирияРеакция ТрампаАмериканские СМИ раскрыли и другие подробности реакции ТрампаОбострение на Ближнем Востоке

https://ria.ru/20250624/iran-2025082899.html

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Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана. 2025-06-24T20:06 true PT0M11S

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иран, в мире, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, хамас