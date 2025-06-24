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Источник назвал условие для возобновления переговоров по Ирану
Источник назвал условие для возобновления переговоров по Ирану - РИА Новости, 24.06.2025
Источник назвал условие для возобновления переговоров по Ирану
Прежде чем возобновить переговоры, необходимо провести оценку нанесенного ущерба иранскому ядерному сектору, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T19:08:00+03:00
2025-06-24T19:08:00+03:00
2025-06-24T19:08:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Прежде чем возобновить переговоры, необходимо провести оценку нанесенного ущерба иранскому ядерному сектору, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана. "После прекращения огня, необходимо оценить ущерб, нанесенный иранскому ядерному сектору. Это требует времени. Лишь после этого, возможно, можно будет говорить о переговорах", - сказал источник агентству. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение нескольких дней обменивались ударами. В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня осуществил ответную ракетную атаку по базе США "Эль-Удейд" в Катаре. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Источник назвал условие для возобновления переговоров по Ирану
Иран может пойти на переговоры после оценки ущерба, нанесенного ядерному сектору