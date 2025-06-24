Иран положил конец теории о "Железном куполе" Израиля, считает эксперт
Военный эксперт Кафи: Иран положил конец теории о прочности ПВО Израиля
© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильская система ПВО "Железный купол"
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильская система ПВО "Железный купол". Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 24 июн – РИА Новости. Иран положил конец теории о прочности ПРО "Железный купол" Израиля, сообщил ливийский военный эксперт по безопасности Адель Абдель Кафи в интервью РИА Новости.
"Это сбило с толку и расстроило силы ПВО, что привело к их (Ирана – ред.) точным ударам, тем самым положив конец истории о "Железном куполе" и вызвав значительную путаницу в израильских оперативных системах", - считает Кафи.
"Использование Ираном сложной наступательной тактики также выявило серьезные пробелы в системе обороны Израиля", - полагает эксперт.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".