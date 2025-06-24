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Иран положил конец теории о "Железном куполе" Израиля, считает эксперт - РИА Новости, 24.06.2025
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18:10 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/iran-2025164177.html
Иран положил конец теории о "Железном куполе" Израиля, считает эксперт
Иран положил конец теории о "Железном куполе" Израиля, считает эксперт - РИА Новости, 24.06.2025
Иран положил конец теории о "Железном куполе" Израиля, считает эксперт
Иран положил конец теории о прочности ПРО "Железный купол" Израиля, сообщил ливийский военный эксперт по безопасности Адель Абдель Кафи в интервью РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:10:00+03:00
2025-06-24T18:10:00+03:00
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БЕНГАЗИ, 24 июн – РИА Новости. Иран положил конец теории о прочности ПРО "Железный купол" Израиля, сообщил ливийский военный эксперт по безопасности Адель Абдель Кафи в интервью РИА Новости. "Это сбило с толку и расстроило силы ПВО, что привело к их (Ирана – ред.) точным ударам, тем самым положив конец истории о "Железном куполе" и вызвав значительную путаницу в израильских оперативных системах", - считает Кафи. В интервью собеседник агентства отметил, что Иран смог развить свои наступательные возможности, особенно ракеты, с точки зрения точности и способности обходить системы защиты, разработанные Израилем и США. "Использование Ираном сложной наступательной тактики также выявило серьезные пробелы в системе обороны Израиля", - полагает эксперт. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран положил конец теории о "Железном куполе" Израиля, считает эксперт

Военный эксперт Кафи: Иран положил конец теории о прочности ПВО Израиля

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильская система ПВО "Железный купол"
Израильская система ПВО Железный купол - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильская система ПВО "Железный купол". Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 24 июн – РИА Новости. Иран положил конец теории о прочности ПРО "Железный купол" Израиля, сообщил ливийский военный эксперт по безопасности Адель Абдель Кафи в интервью РИА Новости.
"Это сбило с толку и расстроило силы ПВО, что привело к их (Ирана – ред.) точным ударам, тем самым положив конец истории о "Железном куполе" и вызвав значительную путаницу в израильских оперативных системах", - считает Кафи.
В интервью собеседник агентства отметил, что Иран смог развить свои наступательные возможности, особенно ракеты, с точки зрения точности и способности обходить системы защиты, разработанные Израилем и США.
"Использование Ираном сложной наступательной тактики также выявило серьезные пробелы в системе обороны Израиля", - полагает эксперт.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Вчера, 17:30
 
В миреИранИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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