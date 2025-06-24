В Иране задержали гражданина одной из стран Европы за шпионаж, пишет Fars
Fars: в Иране задержали гражданина европейской страны по подозрению в шпионаже
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Иранские силовики задержали гражданина одной из европейских стран по подозрению в шпионаже, передает агентство Fars со ссылкой на отделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана) провинции Хормозган, расположенной на юге страны.
Агентство Tasnim 20 июня известило о задержании в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед на юго-западе Ирана гражданина одной из европейских стран, планировавшего шпионскую деятельность в "чувствительных районах страны". В понедельник Fars со ссылкой на прокуратуру провинции Хамадан, расположенной на западе государства, отметило, что гражданина одной из стран Европы задержали в Иране по подозрению в создании разведывательной сети, сборе данных и выведению из строя противоракетных систем. Обоих подозревали в работе на Израиль, однако гражданство в сообщениях СМИ не называлось.
"Был задержан один гражданин европейской страны во время осуществления шпионской деятельности в чувствительных военных районах страны", - приводит агентство заявление местного отделения КСИР.
На фоне ирано-израильского конфликта в Иране выросло число задержаний лиц, которые поддержали действия Израиля или, по утверждению иранских властей, сотрудничали с ним, в том числе перевозя взрывчатку и собирая беспилотники на территории исламской республики.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
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