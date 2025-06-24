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Израиль атаковал радар под Тегераном в ответ на нарушение перемирия - РИА Новости, 24.06.2025
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15:00 24.06.2025 (обновлено: 15:06 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/iran-2025106365.html
Израиль атаковал радар под Тегераном в ответ на нарушение перемирия
Израиль атаковал радар под Тегераном в ответ на нарушение перемирия - РИА Новости, 24.06.2025
Израиль атаковал радар под Тегераном в ответ на нарушение перемирия
Израиль атаковал иранский радар недалеко от Тегерана и на этом завершил свой ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны Ирана, сообщила радиостанция... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:00:00+03:00
2025-06-24T15:06:00+03:00
в мире
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
тегеран (город)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Израиль атаковал иранский радар недалеко от Тегерана и на этом завершил свой ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны Ирана, сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источник."Мы атаковали иранский радар недалеко от Тегерана. Локальная и ограниченная атака. На этом Израиль завершает свой ответ на нарушение режима прекращения огня", - приводит радиостанция заявление своего источника.
https://ria.ru/20250624/iran-2025102903.html
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в мире, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тегеран (город), иран
В мире, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Тегеран (город), Иран
Израиль атаковал радар под Тегераном в ответ на нарушение перемирия

Израиль поразил иранский радар под Тегераном, ответив на недавнюю атаку

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Израиль атаковал иранский радар недалеко от Тегерана и на этом завершил свой ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны Ирана, сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источник.
"Мы атаковали иранский радар недалеко от Тегерана. Локальная и ограниченная атака. На этом Израиль завершает свой ответ на нарушение режима прекращения огня", - приводит радиостанция заявление своего источника.
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