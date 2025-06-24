https://ria.ru/20250624/iran-2025096073.html

КСИР подтвердил, что нанес удары Израилю до начала перемирия

КСИР подтвердил, что нанес удары Израилю до начала перемирия - РИА Новости, 24.06.2025

КСИР подтвердил, что нанес удары Израилю до начала перемирия

Иран подтвердил, что нанес за несколько минут до вступления в силу перемирия удары по военным объектам Израиля, использовав 14 ракет, следует из заявления... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:27:00+03:00

2025-06-24T14:27:00+03:00

2025-06-24T14:33:00+03:00

в мире

израиль

иран

корпус стражей исламской революции

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ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Иран подтвердил, что нанес за несколько минут до вступления в силу перемирия удары по военным объектам Израиля, использовав 14 ракет, следует из заявления Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).Военные Ирана заявили, что атаковали Израиль до начала перемирия в ответ на нападение Израиля на Иран, в результате которого погибли граждане исламской республики"КСИР в ответ на это преступление в последние минуты перед вступлением в силу режима прекращения огня, на который враг был вынужден пойти, запустил 22-ю волну операции "Правдивое обещание 3", поразив военные центры и вспомогательные объекты, запустив 14 ракет", - цитирует иранское телевидение заявление Корпуса стражей исламской революции.КСИР также добавил, что иранские военные внимательно отслеживают действия Израиля.

https://ria.ru/20250624/peremirie-2025088957.html

израиль

иран

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в мире, израиль, иран, корпус стражей исламской революции