Рейтинг@Mail.ru
КСИР подтвердил, что нанес удары Израилю до начала перемирия - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 24.06.2025 (обновлено: 14:33 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/iran-2025096073.html
КСИР подтвердил, что нанес удары Израилю до начала перемирия
КСИР подтвердил, что нанес удары Израилю до начала перемирия - РИА Новости, 24.06.2025
КСИР подтвердил, что нанес удары Израилю до начала перемирия
Иран подтвердил, что нанес за несколько минут до вступления в силу перемирия удары по военным объектам Израиля, использовав 14 ракет, следует из заявления... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:27:00+03:00
2025-06-24T14:33:00+03:00
в мире
израиль
иран
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023074880_0:442:1000:1005_1920x0_80_0_0_e79d5224e75f3828827e54c9c7b272d3.jpg
ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Иран подтвердил, что нанес за несколько минут до вступления в силу перемирия удары по военным объектам Израиля, использовав 14 ракет, следует из заявления Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).Военные Ирана заявили, что атаковали Израиль до начала перемирия в ответ на нападение Израиля на Иран, в результате которого погибли граждане исламской республики"КСИР в ответ на это преступление в последние минуты перед вступлением в силу режима прекращения огня, на который враг был вынужден пойти, запустил 22-ю волну операции "Правдивое обещание 3", поразив военные центры и вспомогательные объекты, запустив 14 ракет", - цитирует иранское телевидение заявление Корпуса стражей исламской революции.КСИР также добавил, что иранские военные внимательно отслеживают действия Израиля.
https://ria.ru/20250624/peremirie-2025088957.html
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023074880_0:348:1000:1098_1920x0_80_0_0_bc1a187727104d865a8f09aeb6b0e68d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, корпус стражей исламской революции
В мире, Израиль, Иран, Корпус стражей исламской революции
КСИР подтвердил, что нанес удары Израилю до начала перемирия

КСИР подтвердил, что нанес удары Израилю за несколько минут до перемирия

© Кадр видео из соцсетейЗапуск иранских ракет
Запуск иранских ракет - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Запуск иранских ракет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Иран подтвердил, что нанес за несколько минут до вступления в силу перемирия удары по военным объектам Израиля, использовав 14 ракет, следует из заявления Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).
Военные Ирана заявили, что атаковали Израиль до начала перемирия в ответ на нападение Израиля на Иран, в результате которого погибли граждане исламской республики
"КСИР в ответ на это преступление в последние минуты перед вступлением в силу режима прекращения огня, на который враг был вынужден пойти, запустил 22-ю волну операции "Правдивое обещание 3", поразив военные центры и вспомогательные объекты, запустив 14 ракет", - цитирует иранское телевидение заявление Корпуса стражей исламской революции.
КСИР также добавил, что иранские военные внимательно отслеживают действия Израиля.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп допустил, что нарушение перемирия Израиля и Ирана было неумышленным
Вчера, 14:08
 
В миреИзраильИранКорпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала