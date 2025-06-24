https://ria.ru/20250624/iran-2025095299.html

В Иране продлили отмену всех авиарейсов

В Иране продлили отмену всех авиарейсов - РИА Новости, 24.06.2025

В Иране продлили отмену всех авиарейсов

Власти Ирана продлили отмену всех внутренних и международных авиарейсов до 13.30 по московскому времени среды, сообщает агентство Mehr. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:25:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Власти Ирана продлили отмену всех внутренних и международных авиарейсов до 13.30 по московскому времени среды, сообщает агентство Mehr."Представитель министерства дорог и городского развития объявил о продлении отмены внутренних и международных рейсов до 14:00 (13.30 мск) среды", - говорится в сообщении.

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иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире