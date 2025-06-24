https://ria.ru/20250624/iran-2025095299.html
В Иране продлили отмену всех авиарейсов
В Иране продлили отмену всех авиарейсов - РИА Новости, 24.06.2025
В Иране продлили отмену всех авиарейсов
Власти Ирана продлили отмену всех внутренних и международных авиарейсов до 13.30 по московскому времени среды, сообщает агентство Mehr. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:25:00+03:00
2025-06-24T14:25:00+03:00
2025-06-24T14:31:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Власти Ирана продлили отмену всех внутренних и международных авиарейсов до 13.30 по московскому времени среды, сообщает агентство Mehr."Представитель министерства дорог и городского развития объявил о продлении отмены внутренних и международных рейсов до 14:00 (13.30 мск) среды", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
В Иране продлили отмену всех авиарейсов
Mehr: Иран продлил отмену внутренних и международных рейсов до 13:30 мск 25 июня