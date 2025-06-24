Иран назвал удары по базе США в Катаре актом самообороны
МИД Ирана: удары по базе США в Катаре были актом самообороны
Работа ПВО во время иранской атаки на авиабазу ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Кадр видео из соцсетей
Работа ПВО во время иранской атаки на авиабазу ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Удары Ирана по базе США Эль-Удейд в Катаре нельзя рассматривать как действия, направленные против эмирата, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, подчеркивая, что это был акт самообороны, соответствующий уставу ООН.
"Военные удары Ирана по американской военной базе Эль-Удейд были осуществлены в порядке самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на неспровоцированную агрессию США против территориальной целостности и национального суверенитета Ирана, которая произошла 22 июня 2025 года. Этот акт самообороны не имел ничего общего с нашим дружественным соседом Катаром, поскольку у нас прекрасные и глубоко укоренившиеся отношения", - написал Багаи в соцсети Х.
В понедельник вечером Иран нанес ракетные удары по военной базе США Эль-Удейд в Катаре, из 19-ти выпущенных ракет только одна попала на территорию базы, откуда заранее было эвакуированы американские военные, остальные были перехвачены. По данным минобороны Катара, атака обошлась без жертв и пострадавших, отдельные обломки сбитых ракет упали на жилые районы в разных частях страны, вызвав небольшие возгорания. МИД Катара и других стран Персидского залива жёстко осудили нападение Ирана на территорию Катара, власти эмирата пригрозили Ирану прямым ответом в нужное время.
Тегеран заявил, что атаковал американскую базу в ответ на удары США по ядерным объектам Ирана несколькими днями ранее. После этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не хочет эскалации.