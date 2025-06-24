https://ria.ru/20250624/iran-2025037461.html

Иран отверг обвинение Израиля в нарушении режима прекращения огня

Иран отверг обвинение Израиля в нарушении режима прекращения огня - РИА Новости, 24.06.2025

Иран отверг обвинение Израиля в нарушении режима прекращения огня

Иран опроверг данные о запуске ракеты по Израилю после объявления перемирия, сообщила гостелерадиокомпания IRIB в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T11:24:00+03:00

2025-06-24T11:24:00+03:00

2025-06-24T14:23:00+03:00

в мире

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

исраэль кац

иран

израиль

дональд трамп

тегеран (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ТЕГЕРАН, 24 июн — РИА Новости. Иран опроверг данные о запуске ракеты по Израилю после объявления перемирия, сообщила гостелерадиокомпания IRIB в Telegram-канале."Новости о запуске ракеты со стороны Ирана в сторону оккупированных территорий после вынужденного для этого режима прекращения огня неверны", — говорится в публикации.Эту информацию подтвердил Генштаб Вооруженных сил Ирана. Высший совет национальной безопасности ИРИ подчеркнул, что Тегеран придерживается перемирия, но готов ответить на любую агрессию со стороны Тель-Авива.Ранее сегодня израильская гостелерадиокомпания Kan заявила, что Иран выпустил ракету по северу еврейского государства после объявления сторон о прекращении огня.Обострение на Ближнем Востоке

https://ria.ru/20250624/lavrov-2025040484.html

https://ria.ru/20250624/iran-2025010980.html

https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html

иран

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, исраэль кац, иран, израиль, дональд трамп, тегеран (город)