Иран отверг обвинение Израиля в нарушении режима прекращения огня
Иран опроверг данные о запуске ракеты по Израилю после объявления перемирия
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 24 июн — РИА Новости. Иран опроверг данные о запуске ракеты по Израилю после объявления перемирия, сообщила гостелерадиокомпания IRIB в Telegram-канале.
"Новости о запуске ракеты со стороны Ирана в сторону оккупированных территорий после вынужденного для этого режима прекращения огня неверны", — говорится в публикации.
Эту информацию подтвердил Генштаб Вооруженных сил Ирана. Высший совет национальной безопасности ИРИ подчеркнул, что Тегеран придерживается перемирия, но готов ответить на любую агрессию со стороны Тель-Авива.
В ночь на вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Тель-Авив.
Ранее сегодня израильская гостелерадиокомпания Kan заявила, что Иран выпустил ракету по северу еврейского государства после объявления сторон о прекращении огня.
- На этом фоне министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил армии дать решительный ответ.
- Утверждается, что целью новых ударов станут "объекты режима и террористической инфраструктуры" в Тегеране.
- Чуть ранее на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги, а ЦАХАЛ заявила о фиксации ракетных пусков из Ирана.
Обострение на Ближнем Востоке
- США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
- Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
- Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
- Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым", но поблагодарил исламскую республику за предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.