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Израиль обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня - РИА Новости, 24.06.2025
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10:54 24.06.2025 (обновлено: 12:01 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/iran-2025029498.html
Израиль обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня
Израиль обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня - РИА Новости, 24.06.2025
Израиль обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня
Иран выпустил ракету по северу Израиля после объявления сторон о прекращении огня, передает гостелерадиокомпания Kan. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:54:00+03:00
2025-06-24T12:01:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн — РИА Новости. Иран выпустил ракету по северу Израиля после объявления сторон о прекращении огня, передает гостелерадиокомпания Kan."Нарушение режима прекращения огня: Иран запустил одну ракету в северном направлении, которая была перехвачена", — говорится в сообщении.При этом иранская гостелерадиокомпания IRIB опровергла запуск ракет в сторону Израиля.В ночь на вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Тель-Авив.Позднее иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу перемирия с Израилем.Обострение на Ближнем Востоке
https://ria.ru/20250624/iran-2025010980.html
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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, тегеран (город), исраэль кац, аббас аракчи
В мире, Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дональд Трамп, Тегеран (город), Исраэль Кац, Аббас Аракчи
Израиль обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня

Kan: Иран нарушил режим прекращения огня, выпустив ракету по северу Израиля

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн — РИА Новости. Иран выпустил ракету по северу Израиля после объявления сторон о прекращении огня, передает гостелерадиокомпания Kan.
"Нарушение режима прекращения огня: Иран запустил одну ракету в северном направлении, которая была перехвачена", — говорится в сообщении.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана
Вчера, 09:21
  • На этом фоне министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил армии дать решительный ответ.
  • Утверждается, что целью новых ударов станут "объекты режима и террористической инфраструктуры" в Тегеране.
  • Чуть ранее на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги, а ЦАХАЛ заявила о фиксации ракетных пусков из Ирана.
При этом иранская гостелерадиокомпания IRIB опровергла запуск ракет в сторону Израиля.
В ночь на вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Тель-Авив.
Позднее иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу перемирия с Израилем.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предупредил Израиль и Иран о потерях в случае несоблюдения перемирия
Вчера, 05:58

Обострение на Ближнем Востоке

  • США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
  • Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
  • Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым", но поблагодарил исламскую республику за предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17
 
В миреИзраильИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеДональд ТрампТегеран (город)Исраэль КацАббас Аракчи
 
 
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