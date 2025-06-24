https://ria.ru/20250624/iran-2025029498.html

Израиль обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня

Израиль обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня - РИА Новости, 24.06.2025

Израиль обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня

Иран выпустил ракету по северу Израиля после объявления сторон о прекращении огня, передает гостелерадиокомпания Kan. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T10:54:00+03:00

2025-06-24T10:54:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн — РИА Новости. Иран выпустил ракету по северу Израиля после объявления сторон о прекращении огня, передает гостелерадиокомпания Kan."Нарушение режима прекращения огня: Иран запустил одну ракету в северном направлении, которая была перехвачена", — говорится в сообщении.При этом иранская гостелерадиокомпания IRIB опровергла запуск ракет в сторону Израиля.В ночь на вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Тель-Авив.Позднее иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу перемирия с Израилем.Обострение на Ближнем Востоке

https://ria.ru/20250624/iran-2025010980.html

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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, тегеран (город), исраэль кац, аббас аракчи