Израиль обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня
Kan: Иран нарушил режим прекращения огня, выпустив ракету по северу Израиля
© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн — РИА Новости. Иран выпустил ракету по северу Израиля после объявления сторон о прекращении огня, передает гостелерадиокомпания Kan.
"Нарушение режима прекращения огня: Иран запустил одну ракету в северном направлении, которая была перехвачена", — говорится в сообщении.
- На этом фоне министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил армии дать решительный ответ.
- Утверждается, что целью новых ударов станут "объекты режима и террористической инфраструктуры" в Тегеране.
- Чуть ранее на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги, а ЦАХАЛ заявила о фиксации ракетных пусков из Ирана.
При этом иранская гостелерадиокомпания IRIB опровергла запуск ракет в сторону Израиля.
В ночь на вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Тель-Авив.
Позднее иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу перемирия с Израилем.
Обострение на Ближнем Востоке
- США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
- Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
- Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
- Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым", но поблагодарил исламскую республику за предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.