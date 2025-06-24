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Иран предпринял меры для восстановления ядерного сектора, заявили в ОАЭИ
Иран предпринял меры для восстановления ядерного сектора, заявили в ОАЭИ - РИА Новости, 24.06.2025
Иран предпринял меры для восстановления ядерного сектора, заявили в ОАЭИ
Тегеран заранее предусмотрел меры для восстановления ядерной промышленности, чтобы не было пауз в ее работе, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:48:00+03:00
2025-06-24T10:48:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Тегеран заранее предусмотрел меры для восстановления ядерной промышленности, чтобы не было пауз в ее работе, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ) Мохаммад Эслами. "Мы приняли необходимые меры, чтобы оценить ущерб, меры для восстановления также были приняты заранее. У нас есть программа для того, чтобы не допустить каких-либо пауз в производстве и оказании услуг", - сказал он иранскому телевидению.
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в мире, тегеран (город), иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Тегеран (город), Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран предпринял меры для восстановления ядерного сектора, заявили в ОАЭИ
Эслами: Иран заранее предусмотрел меры для восстановления ядерной промышленности