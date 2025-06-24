В США раскрыли неожиданные последствия ударов по Ирану
Политолог Голденберг: удары США по Ирану не остановят его ядерную программу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Удары США по иранским ядерным объектам не остановят попытки Тегерана получить атомное оружие — такое мнение высказал политолог Илан Голденберг на страницах журнала Foreign Affairs.
"В Иране останется ослабленный, но более радикальный и враждебный к Соединенным Штатам режим, готовый идти на риск", — пишет эксперт.
В таком случае, считает он, Иран однозначно будет пытаться и дальше разрабатывать ядерное оружие.
Кроме того, допустил Голденберг, исламская республика может прибегнуть к другим средствам возмездия — атакам на американские базы по всему миру.
Обострение на Ближнем Востоке
- США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
- В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
- По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Тель-Авив.
- Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошел их.
- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что никакого соглашения о прекращении огня нет, но если Израиль остановит боевые действия не позднее 4:00 по местному времени, то Тегеран больше не будет наносить удары.