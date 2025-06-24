https://ria.ru/20250624/iran-2025001167.html

В США раскрыли неожиданные последствия ударов по Ирану

В США раскрыли неожиданные последствия ударов по Ирану - РИА Новости, 24.06.2025

В США раскрыли неожиданные последствия ударов по Ирану

Удары США по иранским ядерным объектам не остановят попытки Тегерана получить атомное оружие — такое мнение высказал политолог Илан Голденберг на страницах... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T07:28:00+03:00

2025-06-24T07:28:00+03:00

2025-06-24T15:46:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Удары США по иранским ядерным объектам не остановят попытки Тегерана получить атомное оружие — такое мнение высказал политолог Илан Голденберг на страницах журнала Foreign Affairs."В Иране останется ослабленный, но более радикальный и враждебный к Соединенным Штатам режим, готовый идти на риск", — пишет эксперт.В таком случае, считает он, Иран однозначно будет пытаться и дальше разрабатывать ядерное оружие.Кроме того, допустил Голденберг, исламская республика может прибегнуть к другим средствам возмездия — атакам на американские базы по всему миру.Обострение на Ближнем Востоке

https://ria.ru/20250624/iran-2024990217.html

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Бомбардировщики B-2, участвовавшие в атаках на Иран Минобороны США опубликовало видео и фотографии стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, которые участвовали в ударах по территории Ирана. 2025-06-24T07:28 true PT2M13S

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в мире, сша, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте