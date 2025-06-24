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В США раскрыли неожиданные последствия ударов по Ирану - РИА Новости, 24.06.2025
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07:28 24.06.2025 (обновлено: 15:46 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/iran-2025001167.html
В США раскрыли неожиданные последствия ударов по Ирану
В США раскрыли неожиданные последствия ударов по Ирану - РИА Новости, 24.06.2025
В США раскрыли неожиданные последствия ударов по Ирану
Удары США по иранским ядерным объектам не остановят попытки Тегерана получить атомное оружие — такое мнение высказал политолог Илан Голденберг на страницах... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T07:28:00+03:00
2025-06-24T15:46:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Удары США по иранским ядерным объектам не остановят попытки Тегерана получить атомное оружие — такое мнение высказал политолог Илан Голденберг на страницах журнала Foreign Affairs."В Иране останется ослабленный, но более радикальный и враждебный к Соединенным Штатам режим, готовый идти на риск", — пишет эксперт.В таком случае, считает он, Иран однозначно будет пытаться и дальше разрабатывать ядерное оружие.Кроме того, допустил Голденберг, исламская республика может прибегнуть к другим средствам возмездия — атакам на американские базы по всему миру.Обострение на Ближнем Востоке
https://ria.ru/20250624/iran-2024990217.html
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Бомбардировщики B-2, участвовавшие в атаках на Иран
Минобороны США опубликовало видео и фотографии стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, которые участвовали в ударах по территории Ирана.
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в мире, сша, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В США раскрыли неожиданные последствия ударов по Ирану

Политолог Голденберг: удары США по Ирану не остановят его ядерную программу

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Удары США по иранским ядерным объектам не остановят попытки Тегерана получить атомное оружие — такое мнение высказал политолог Илан Голденберг на страницах журнала Foreign Affairs.
Иране останется ослабленный, но более радикальный и враждебный к Соединенным Штатам режим, готовый идти на риск", — пишет эксперт.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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В таком случае, считает он, Иран однозначно будет пытаться и дальше разрабатывать ядерное оружие.
Кроме того, допустил Голденберг, исламская республика может прибегнуть к другим средствам возмездия — атакам на американские базы по всему миру.

Обострение на Ближнем Востоке

  • США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
  • В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
  • По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Тель-Авив.
  • Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошел их.
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что никакого соглашения о прекращении огня нет, но если Израиль остановит боевые действия не позднее 4:00 по местному времени, то Тегеран больше не будет наносить удары.
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Трамп предупредил Израиль и Иран о потерях в случае несоблюдения перемирия
Вчера, 05:58
 
В миреСШАИранИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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