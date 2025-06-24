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Инвестор оценил желание неоконсерваторов в США сменить власть в Иране - РИА Новости, 24.06.2025
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03:00 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/iran-2024987375.html
Инвестор оценил желание неоконсерваторов в США сменить власть в Иране
Инвестор оценил желание неоконсерваторов в США сменить власть в Иране - РИА Новости, 24.06.2025
Инвестор оценил желание неоконсерваторов в США сменить власть в Иране
Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в области ИИ и криптовалют, заявил, что стремление... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T03:00:00+03:00
2025-06-24T03:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в области ИИ и криптовалют, заявил, что стремление американских неоконсерваторов сменить власть в Иране является всего лишь фантазией. "Смена режима всегда была фантазией. Нельзя свергнуть режим только авиаударами, для этого нужны наземные войска и оккупация, чего не случилось. Неоконсерваторы в очередной раз показали себя бредовыми поджигателями войны", - написал Сакс в социальной сети Х. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США не стремятся к смене режима в Иране, этот вопрос должен решать иранский народ. По его словам, интересы национальной безопасности США заключаются лишь в полном уничтожении иранской ядерной программы. При этом президент США Дональд Трамп открыто заявлял о возможной смене власти в Иране, если нынешнее руководство не сможет "сделать Иран снова великим".
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в мире, сша, иран, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Инвестор оценил желание неоконсерваторов в США сменить власть в Иране

Сакс: стремление неоконсерваторов сменить власть в Иране является фантазией

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в области ИИ и криптовалют, заявил, что стремление американских неоконсерваторов сменить власть в Иране является всего лишь фантазией.
"Смена режима всегда была фантазией. Нельзя свергнуть режим только авиаударами, для этого нужны наземные войска и оккупация, чего не случилось. Неоконсерваторы в очередной раз показали себя бредовыми поджигателями войны", - написал Сакс в социальной сети Х.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США не стремятся к смене режима в Иране, этот вопрос должен решать иранский народ. По его словам, интересы национальной безопасности США заключаются лишь в полном уничтожении иранской ядерной программы. При этом президент США Дональд Трамп открыто заявлял о возможной смене власти в Иране, если нынешнее руководство не сможет "сделать Иран снова великим".
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Вэнс рассказал о цели ударов США по Ирану
01:37
 
В миреСШАИранДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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