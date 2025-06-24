https://ria.ru/20250624/inzhenery-2025203039.html
Форум "Инженеры будущего" собрал 1000 участников в Тульской области
Форум "Инженеры будущего" собрал 1000 участников в Тульской области - РИА Новости, 24.06.2025
Форум "Инженеры будущего" собрал 1000 участников в Тульской области
XIII Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего", собравший тысячу молодых специалистов из России и зарубежных стран, начал во вторник... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T20:42:00+03:00
2025-06-24T20:42:00+03:00
2025-06-24T20:42:00+03:00
тульская область
тульская область
россия
сергей чемезов
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025204093_0:92:1000:655_1920x0_80_0_0_f7ac5c1bbf8c3b4f9ed52770909d0b10.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. XIII Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего", собравший тысячу молодых специалистов из России и зарубежных стран, начал во вторник работу в Тульской области, сообщает пресс-служба облправительства. В работе крупнейшей образовательной и коммуникационной площадки для молодых специалистов инженерно-технического профиля принимают участие 1000 участников из 56 регионов России и более 70 зарубежных стран, включая государства БРИКС. Отбор прошли молодые инженеры и специалисты 300 промышленных предприятий, студенты и аспиранты 30 ведущих технических вузов. Средний возраст участников — от 20 до 35 лет. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что региона принимает форум уже в четвертый раз. "Этот форум направлен не только на получение новых знаний, компетенций, навыков, но и на популяризацию профессии инженера. Сегодня перед страной стоят серьезные задачи в части импортозамещения, в части достижения технологического суверенитета и лидерства. Это большая, серьезная работа. Многое уже сделано на сегодняшний момент времени, но, конечно, многое придется еще сделать впереди. Я убежден, что с такими кадрами у нашей страны непременно все получится", - приводятся в сообщении слова Миляева на церемонии открытия. Председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов отметил, что организация таких современных и интересных молодежных площадок - часть системной работы по повышению престижа инженерных специальностей. "Результаты этой работы уже видны: все больше ребят выбирают для сдачи ЕГЭ физику, математику, информатику, поступают в технические вузы и хотят участвовать в технологических проектах, меняющих Россию. Растет и число желающих участвовать в форуме: конкурс в этом году составил более 500 человек на место! Это подтверждает, что профессия инженера становится модной, популярной, востребованной", – отметил Чемезов. Форум "Инженеры будущего" включает в себя образовательный блок, деловую программу, экскурсии, а также культурные и спортивные мероприятия. Образовательную часть наполняют программы корпоративных университетов и промпредприятий страны. В рамках деловой программы запланировано участие руководства федеральных органов исполнительной власти, крупнейших корпораций и бизнес-структур, а также ректоров вузов. Культурная программа в этом году реализуется под названием "Креативные индустрии в инженерии" и предусматривает включение таких новых направлений как "урбанистика и архитектура", "современные медиа" и "современное искусство". Среди нововведений форума 2025 года – треки по навигации и ИИ в робототехнике, машиностроению, урбанистике будущего, фиджитал-дисциплины, архитектурный хакатон и цифровая игра "Код будущего". Особое внимание уделено цифровой трансформации и информационной безопасности. "Подготовка инженерных кадров начинается еще в школе и Ростех совместно с Союзом машиностроителей уделяют этому особое внимание. "В 2024–2025 годах по инициативе госкорпорации было открыто свыше 200 инженерных классов, в которых обучается около 5500 школьников. Всероссийская многопрофильная олимпиада "Звезда" в этом году объединила почти 581 тысячу участников, с ее победителями и призёрами мы сегодня общались. Они проходят обучение на профильной инженерной смене в детском лагере "Звездный" при форуме. Все эти инициативы — это не отдельные проекты, а части единой, бесшовной системы. Только такая связка способна стать прочным кадровым фундаментом для обеспечения технологического суверенитета страны", — привели в пресс-службе слова Чемезова. В свою очередь, глава Тульской области отметил, что в 2024 году в рамках федеральной программы "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" создан образовательно-производственный кластер Тульской области "Машиностроение", ориентированный под задачи ОПК. В этом году одобрены заявки от региона еще на два машиностроительных и один химический кластеры. Миляев подчеркнул, что предприятия регионального отделения СоюзМаша активно взаимодействуют с системой профессионального образования и опорными вузами. В рамках расширенного заседания Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям Чемезов и ректор ТулГУ Олег Кравченко подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве. Цель документа – интеграция научного и образовательного потенциала вуза и промышленных предприятий из контура Госкорпорации. Также стороны намерены активизировать проведение совместных исследований и опытно-конструкторских работ, резюмировали в пресс-службе облправительства. Форум организован Союзом машиностроителей России, Ростехом, Лигой содействия оборонным предприятиям, Федеральным агентством по делам молодежи и правительством Тульской области.
https://ria.ru/20250526/geroy-2019193871.html
https://ria.ru/20250429/knr-2013933553.html
https://ria.ru/20250408/sport-2010104552.html
тульская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025204093_53:0:1000:710_1920x0_80_0_0_edb58ea7569db6263bcee5e11754a655.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, россия, сергей чемезов, дмитрий миляев
Тульская область, Тульская область, Россия, Сергей Чемезов, Дмитрий Миляев
Форум "Инженеры будущего" собрал 1000 участников в Тульской области
Миляев и Чемезов приветствовали участников форума "Инженеры будущего"
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. XIII Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего", собравший тысячу молодых специалистов из России и зарубежных стран, начал во вторник работу в Тульской области, сообщает пресс-служба облправительства.
В работе крупнейшей образовательной и коммуникационной площадки для молодых специалистов инженерно-технического профиля принимают участие 1000 участников из 56 регионов России и более 70 зарубежных стран, включая государства БРИКС. Отбор прошли молодые инженеры и специалисты 300 промышленных предприятий, студенты и аспиранты 30 ведущих технических вузов. Средний возраст участников — от 20 до 35 лет.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что региона принимает форум уже в четвертый раз.
"Этот форум направлен не только на получение новых знаний, компетенций, навыков, но и на популяризацию профессии инженера. Сегодня перед страной стоят серьезные задачи в части импортозамещения, в части достижения технологического суверенитета и лидерства. Это большая, серьезная работа. Многое уже сделано на сегодняшний момент времени, но, конечно, многое придется еще сделать впереди. Я убежден, что с такими кадрами у нашей страны непременно все получится", - приводятся в сообщении слова Миляева на церемонии открытия.
Председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов отметил, что организация таких современных и интересных молодежных площадок - часть системной работы по повышению престижа инженерных специальностей.
"Результаты этой работы уже видны: все больше ребят выбирают для сдачи ЕГЭ физику, математику, информатику, поступают в технические вузы и хотят участвовать в технологических проектах, меняющих Россию. Растет и число желающих участвовать в форуме: конкурс в этом году составил более 500 человек на место! Это подтверждает, что профессия инженера становится модной, популярной, востребованной", – отметил Чемезов.
Форум "Инженеры будущего" включает в себя образовательный блок, деловую программу, экскурсии, а также культурные и спортивные мероприятия. Образовательную часть наполняют программы корпоративных университетов и промпредприятий страны. В рамках деловой программы запланировано участие руководства федеральных органов исполнительной власти, крупнейших корпораций и бизнес-структур, а также ректоров вузов.
Культурная программа в этом году реализуется под названием "Креативные индустрии в инженерии" и предусматривает включение таких новых направлений как "урбанистика и архитектура", "современные медиа" и "современное искусство". Среди нововведений форума 2025 года – треки по навигации и ИИ в робототехнике, машиностроению, урбанистике будущего, фиджитал-дисциплины, архитектурный хакатон и цифровая игра "Код будущего". Особое внимание уделено цифровой трансформации и информационной безопасности.
"Подготовка инженерных кадров начинается еще в школе и Ростех совместно с Союзом машиностроителей уделяют этому особое внимание. "В 2024–2025 годах по инициативе госкорпорации было открыто свыше 200 инженерных классов, в которых обучается около 5500 школьников. Всероссийская многопрофильная олимпиада "Звезда" в этом году объединила почти 581 тысячу участников, с ее победителями и призёрами мы сегодня общались. Они проходят обучение на профильной инженерной смене в детском лагере "Звездный" при форуме. Все эти инициативы — это не отдельные проекты, а части единой, бесшовной системы. Только такая связка способна стать прочным кадровым фундаментом для обеспечения технологического суверенитета страны", — привели в пресс-службе слова Чемезова.
В свою очередь, глава Тульской области отметил, что в 2024 году в рамках федеральной программы "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" создан образовательно-производственный кластер Тульской области "Машиностроение", ориентированный под задачи ОПК. В этом году одобрены заявки от региона еще на два машиностроительных и один химический кластеры. Миляев подчеркнул, что предприятия регионального отделения СоюзМаша активно взаимодействуют с системой профессионального образования и опорными вузами.
В рамках расширенного заседания Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям Чемезов и ректор ТулГУ Олег Кравченко подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве. Цель документа – интеграция научного и образовательного потенциала вуза и промышленных предприятий из контура Госкорпорации. Также стороны намерены активизировать проведение совместных исследований и опытно-конструкторских работ, резюмировали в пресс-службе облправительства.
Форум организован Союзом машиностроителей России, Ростехом, Лигой содействия оборонным предприятиям, Федеральным агентством по делам молодежи и правительством Тульской области.