https://ria.ru/20250624/ingushetiya-2025147950.html

Почти два десятка долгостроев ввели в эксплуатацию в Ингушетии за 6 лет

Почти два десятка долгостроев ввели в эксплуатацию в Ингушетии за 6 лет - РИА Новости, 24.06.2025

Почти два десятка долгостроев ввели в эксплуатацию в Ингушетии за 6 лет

Власти Ингушетии за последние шесть лет ввели в эксплуатацию почти 20 социальных объектов-долгостроев, на это было потрачено больше 2,3 миллиарда рублей,... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:27:00+03:00

2025-06-24T17:27:00+03:00

2025-06-24T17:28:00+03:00

республика ингушетия

общество

жилье

республика ингушетия

назрань

махмуд-али калиматов

магас

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НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии за последние шесть лет ввели в эксплуатацию почти 20 социальных объектов-долгостроев, на это было потрачено больше 2,3 миллиарда рублей, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "В Ингушетии с 2019 по 2025 год введено в эксплуатацию 19 объектов-долгостроев. Общий объем вложений составил более 2,3 миллиарда рублей, включая 900 миллионов рублей внебюджетных инвестиций. Создано более 2,5 тысячи мест в образовательных и медицинских учреждениях", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Среди завершенных объектов: четыре детских сада в Сагопши, Новом Реданте, Кантышево и Карабулаке, три школы в Карабулаке, Магасе и Назрани, поликлиника на 300 посещений в Сунже, психоневрологический диспансер в Плиево и коррекционная школа в Нижних Ачалуках. Также достроены Дом культуры и выставочный центр в Сунже, музыкальная школа в Назрани, проведена реконструкция лагеря "Эрзи", увеличившая его вместимость с 300 до 500 мест. В жилищном секторе сданы четыре дома в Малгобеке, Южном и Новом Реданте. "Несмотря на сложности прошлых лет, нам удалось завершить ключевые социальные объекты. Особое внимание уделялось прозрачности финансирования и контролю за подрядчиками. Благодаря поддержке федерального центра и привлечению внебюджетных средств мы смогли ввести в строй школы, больницы и детсады, которые ждали своего часа годами", - добавил глава региона. Он отметил, что основными причинами многолетних задержек стали финансовые проблемы, которые привели к остановке строительства в 2018 году, коррупционные скандалы с подрядчиками детских садов, а также недостаток средств на оснащение объектов. По словам Калиматова, в отношении руководителей ряда подрядных организаций возбуждены уголовные дела за хищения.

https://ria.ru/20250605/ingushetiya-2021061598.html

https://ria.ru/20250529/sotrudnichestvo-2019744811.html

республика ингушетия

назрань

магас

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общество, жилье, республика ингушетия, назрань, махмуд-али калиматов, магас