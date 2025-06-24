https://ria.ru/20250624/grossi-2025215981.html
МАГАТЭ хочет как можно скорее возобновить инспекции в Иране, заявил Гросси
МАГАТЭ хочет как можно скорее возобновить инспекции в Иране, заявил Гросси - РИА Новости, 24.06.2025
МАГАТЭ хочет как можно скорее возобновить инспекции в Иране, заявил Гросси
МАГАТЭ выступает за скорейшее возобновление инспекций на территории Ирана, заявил гендиректор международной организации Рафаэль Гросси. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T22:33:00+03:00
2025-06-24T22:33:00+03:00
2025-06-24T22:40:00+03:00
иран
магатэ
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
в мире
сша
израиль
рафаэль гросси
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_3fe35894e9f4ec6208b4915b5c7a47b9.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. МАГАТЭ выступает за скорейшее возобновление инспекций на территории Ирана, заявил гендиректор международной организации Рафаэль Гросси."Способ выяснить (местонахождение урана - ред.) - это позволить деятельности по проведению инспекций возобновиться как можно скорее. Я считаю, что это пойдет на пользу всем для понимания того, что можно сделать с обогащенным до 60% ураном, который потенциально был вывезен с (атакованного США - ред.) объекта", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250624/iran-2025200184.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e70e030b85e55a8bc0e2e232d6359325.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, сша, израиль, рафаэль гросси, дональд трамп
Иран, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, США, Израиль, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп
МАГАТЭ хочет как можно скорее возобновить инспекции в Иране, заявил Гросси
Гросси: МАГАТЭ выступает за скорейшее возобновление инспекций на территории ИРИ