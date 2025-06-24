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МАГАТЭ хочет как можно скорее возобновить инспекции в Иране, заявил Гросси - РИА Новости, 24.06.2025
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22:33 24.06.2025 (обновлено: 22:40 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/grossi-2025215981.html
МАГАТЭ хочет как можно скорее возобновить инспекции в Иране, заявил Гросси
МАГАТЭ хочет как можно скорее возобновить инспекции в Иране, заявил Гросси - РИА Новости, 24.06.2025
МАГАТЭ хочет как можно скорее возобновить инспекции в Иране, заявил Гросси
МАГАТЭ выступает за скорейшее возобновление инспекций на территории Ирана, заявил гендиректор международной организации Рафаэль Гросси. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T22:33:00+03:00
2025-06-24T22:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. МАГАТЭ выступает за скорейшее возобновление инспекций на территории Ирана, заявил гендиректор международной организации Рафаэль Гросси."Способ выяснить (местонахождение урана - ред.) - это позволить деятельности по проведению инспекций возобновиться как можно скорее. Я считаю, что это пойдет на пользу всем для понимания того, что можно сделать с обогащенным до 60% ураном, который потенциально был вывезен с (атакованного США - ред.) объекта", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250624/iran-2025200184.html
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иран, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, сша, израиль, рафаэль гросси, дональд трамп
Иран, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, США, Израиль, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп
МАГАТЭ хочет как можно скорее возобновить инспекции в Иране, заявил Гросси

Гросси: МАГАТЭ выступает за скорейшее возобновление инспекций на территории ИРИ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. МАГАТЭ выступает за скорейшее возобновление инспекций на территории Ирана, заявил гендиректор международной организации Рафаэль Гросси.
«
"Способ выяснить (местонахождение урана - ред.) - это позволить деятельности по проведению инспекций возобновиться как можно скорее. Я считаю, что это пойдет на пользу всем для понимания того, что можно сделать с обогащенным до 60% ураном, который потенциально был вывезен с (атакованного США - ред.) объекта", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Источник назвал главное требование Ирана для любых переговоров
Вчера, 20:15
 
ИранМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ миреСШАИзраильРафаэль ГроссиДональд Трамп
 
 
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