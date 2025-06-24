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Свыше 300 миллионов рублей выделили подмосковным производителям - РИА Новости, 24.06.2025
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Новости Подмосковья
 
17:56 24.06.2025 (обновлено: 19:18 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/granty-2025158246.html
Свыше 300 миллионов рублей выделили подмосковным производителям
Свыше 300 миллионов рублей выделили подмосковным производителям - РИА Новости, 24.06.2025
Свыше 300 миллионов рублей выделили подмосковным производителям
Фонд развития промышленности (ФРП) Московской области поддержал региональных производителей грантами на 350 миллионов рублей, средства распределили между... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:56:00+03:00
2025-06-24T19:18:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Фонд развития промышленности (ФРП) Московской области поддержал региональных производителей грантами на 350 миллионов рублей, средства распределили между победителями июньского конкурса, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.Средства были выделены по программе субсидирования части процентных ставок по кредитам на покупку или создание основных средств производства. Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева указала, что финансовая поддержка была оказана предприятиям, которые работают в сфере импортозамещения. В общей сложности ФРП Московской области рассмотрел 37 заявок. "В результате было одобрено выделение 31 гранта для 28 юридических лиц на общую сумму 350 миллионов рублей. Субсидирование процентных ставок коснулось кредитного портфеля объемом более 24,2 миллиарда рублей. Благодаря поддержке ФРП Московской области предприятия продолжают эффективно развивать свои производственные мощности и укреплять позиции на рынке", — приводит пресс-служба слова Зиновьевой. По данным ведомства, производители Подмосковья, развивающие импортозамещение, могут вернуть до 90% процентов по кредиту благодаря гранту ФРП Московской области. Минимальная сумма займа для участия — 30 миллионов рублей. Максимальный размер поддержки — до 30 миллионов рублей на одно предприятие, но не больше 90% ставки по кредиту и не выше ключевой ставки Центробанка России.
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московская область (подмосковье), россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия
Свыше 300 миллионов рублей выделили подмосковным производителям

Более 300 миллионов рублей выделили подмосковным производителям в виде грантов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Фонд развития промышленности (ФРП) Московской области поддержал региональных производителей грантами на 350 миллионов рублей, средства распределили между победителями июньского конкурса, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Средства были выделены по программе субсидирования части процентных ставок по кредитам на покупку или создание основных средств производства.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева указала, что финансовая поддержка была оказана предприятиям, которые работают в сфере импортозамещения. В общей сложности ФРП Московской области рассмотрел 37 заявок.
"В результате было одобрено выделение 31 гранта для 28 юридических лиц на общую сумму 350 миллионов рублей. Субсидирование процентных ставок коснулось кредитного портфеля объемом более 24,2 миллиарда рублей. Благодаря поддержке ФРП Московской области предприятия продолжают эффективно развивать свои производственные мощности и укреплять позиции на рынке", — приводит пресс-служба слова Зиновьевой.
По данным ведомства, производители Подмосковья, развивающие импортозамещение, могут вернуть до 90% процентов по кредиту благодаря гранту ФРП Московской области. Минимальная сумма займа для участия — 30 миллионов рублей. Максимальный размер поддержки — до 30 миллионов рублей на одно предприятие, но не больше 90% ставки по кредиту и не выше ключевой ставки Центробанка России.
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