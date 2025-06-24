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В Госдуме заявили о негативном влиянии интернета на психику детей - РИА Новости, 24.06.2025
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15:08 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/gosduma-2025108642.html
В Госдуме заявили о негативном влиянии интернета на психику детей
В Госдуме заявили о негативном влиянии интернета на психику детей - РИА Новости, 24.06.2025
В Госдуме заявили о негативном влиянии интернета на психику детей
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") на форуме в Грозном заявила о негативном влиянии... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:08:00+03:00
2025-06-24T15:08:00+03:00
технологии
китай
яна лантратова
вооруженные силы украины
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
общество
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ГРОЗНЫЙ, 24 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") на форуме в Грозном заявила о негативном влиянии интернета, видеоигр и некоторых книг на психику детей и привела в качестве примера Китай, где компьютерные игры заранее проверяют на деструктивный контент. "У нас идет очень много опасных явлений и деструктива через интернет для наших детей. Роскомнадзор за прошлый год закрыл 660 тысяч групп с опасным контентом, из которых 25 тысяч — детская порнография, 30 тысяч – детские суициды, вовлечение детей в алкоголизм, наркоманию, азартные игры, экстремистские, ультраправые сообщества… Более того, миллион деструктивных аккаунтов были заблокированы в мессенджерах. Но деструктив идет не только через интернет. Он идет через видеоигры. Что такое видеоигра? Когда ребенок должен вжиться в образ игрового персонажа, думать за него, действовать за него… Когда ребенок играет в игру, где одна из миссий прийти в школу и расстрелять детей и учителей - он может подумать, что это нормально. Именно поэтому в Китае кровь красят в синий и зеленый цвет, чтобы в норме не было кровопролития, и в Китае каждую игру проверяют на деструктивный контент", - рассказала Лантратова журналистам. По ее мнению игрушки, песни и литература также несут целенаправленные деструктивные элементы. В качестве примера она привела компанию по производству игрушек Mattel, которая в 2022 году направила миллион долларов на поддержку ВСУ. "Посмотрите, какие игрушки продаются зачастую в магазинах. Эта кукла в гробах, куклы-монстры… Эти игрушки продает компания Mattel. А чем популярна компания Mattel, помимо того, что они изобрели первую в мире трансгендерную куклу барби? Тем, что они в 22 году миллион долларов на поддержку ВСУ отправили и 100% от линейки продажи на поддержку… То есть они нам продают деструктивные для наших детей ценности, а на эти деньги воюют против нас. То же происходит через музыку… В литературе, например, книжка "Солдатик" (итальянских авторов Кристины Беллемо и Вероники Руффато - ред.)… Там есть цитата "солдатик снял мундир, и никто не обвинил его в том, что он дезертир". Эта книжка продается… когда наши ребята в зоне СВО защищают ценой своей жизни нашу страну", - заключила депутат. Лантратова назвала эти факторы ненормальными и подчеркнула необходимость объединиться для решения таких вопросов.
https://ria.ru/20250517/gosduma-2017516883.html
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технологии, китай, яна лантратова, вооруженные силы украины, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество
Технологии, Китай, Яна Лантратова, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Общество
В Госдуме заявили о негативном влиянии интернета на психику детей

Депутат Лантратова заявила о негативном влиянии интернета на психику детей

© Depositphotos.com / artushПодросток играет за компьютером
Подросток играет за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Depositphotos.com / artush
Подросток играет за компьютером. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 24 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") на форуме в Грозном заявила о негативном влиянии интернета, видеоигр и некоторых книг на психику детей и привела в качестве примера Китай, где компьютерные игры заранее проверяют на деструктивный контент.
"У нас идет очень много опасных явлений и деструктива через интернет для наших детей. Роскомнадзор за прошлый год закрыл 660 тысяч групп с опасным контентом, из которых 25 тысяч — детская порнография, 30 тысяч – детские суициды, вовлечение детей в алкоголизм, наркоманию, азартные игры, экстремистские, ультраправые сообщества… Более того, миллион деструктивных аккаунтов были заблокированы в мессенджерах. Но деструктив идет не только через интернет. Он идет через видеоигры. Что такое видеоигра? Когда ребенок должен вжиться в образ игрового персонажа, думать за него, действовать за него… Когда ребенок играет в игру, где одна из миссий прийти в школу и расстрелять детей и учителей - он может подумать, что это нормально. Именно поэтому в Китае кровь красят в синий и зеленый цвет, чтобы в норме не было кровопролития, и в Китае каждую игру проверяют на деструктивный контент", - рассказала Лантратова журналистам.
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По ее мнению игрушки, песни и литература также несут целенаправленные деструктивные элементы. В качестве примера она привела компанию по производству игрушек Mattel, которая в 2022 году направила миллион долларов на поддержку ВСУ.
"Посмотрите, какие игрушки продаются зачастую в магазинах. Эта кукла в гробах, куклы-монстры… Эти игрушки продает компания Mattel. А чем популярна компания Mattel, помимо того, что они изобрели первую в мире трансгендерную куклу барби? Тем, что они в 22 году миллион долларов на поддержку ВСУ отправили и 100% от линейки продажи на поддержку… То есть они нам продают деструктивные для наших детей ценности, а на эти деньги воюют против нас. То же происходит через музыку… В литературе, например, книжка "Солдатик" (итальянских авторов Кристины Беллемо и Вероники Руффато - ред.)… Там есть цитата "солдатик снял мундир, и никто не обвинил его в том, что он дезертир". Эта книжка продается… когда наши ребята в зоне СВО защищают ценой своей жизни нашу страну", - заключила депутат.
Лантратова назвала эти факторы ненормальными и подчеркнула необходимость объединиться для решения таких вопросов.
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ТехнологииКитайЯна ЛантратоваВооруженные силы УкраиныГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияОбщество
 
 
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