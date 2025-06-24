https://ria.ru/20250624/gosduma-2025091994.html

Госдума приняла закон о компенсациях за нарушение интеллектуальных прав

Госдума приняла закон о компенсациях за нарушение интеллектуальных прав - РИА Новости, 24.06.2025

Госдума приняла закон о компенсациях за нарушение интеллектуальных прав

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается изменить правила взыскания компенсаций за нарушение... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:15:00+03:00

2025-06-24T14:15:00+03:00

2025-06-24T14:15:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается изменить правила взыскания компенсаций за нарушение авторских прав, товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности. Законопроект был внесен группой сенаторов и депутатов Госдумы во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Закон направлен на исполнение решений Конституционного Суда РФ, который признал несоразмерными действующие нормы о компенсациях за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В настоящее время размер компенсации за одно нарушение может быть чрезмерно высоким, особенно если нарушены права на несколько объектов. Новый закон предлагает более гибкий подход к расчету компенсации - суды смогут снижать ее размер, если он явно несоразмерен нарушению, единое нарушение для связанных действий - если несколько объектов использованы в одном товаре или действия нарушителя взаимосвязаны, компенсация может взыскиваться как за одно нарушение, снижение компенсации в исключительных случаях - если нарушитель действовал без вины, впервые или не в рамках предпринимательской деятельности, а также солидарную ответственность для цепочек нарушителей - например, если товар прошел через нескольких продавцов. Также закон уточняет правила взыскания компенсаций за отдельные виды нарушений, включая незаконное использование изобретений, товарных знаков и географических указаний. Новый закон предполагает значительное увеличение максимальных размеров выплат - верхний предел компенсации в твердой сумме вырастет вдвое, с 5 до 10 миллионов рублей. Эти изменения затронут нарушения авторских прав, прав на объекты смежных прав и товарные знаки, при этом минимальный порог в 10 тысяч рублей сохранится. Помимо этого, вносятся изменения в сферу патентных прав. Для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов предлагается повысить как нижний, так и верхний пределы компенсаций. Новые рамки составят от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. При этом законом вводятся исключения для добросовестных нарушителей. Если предприниматель не знал и не должен был знать о нарушении исключительных прав, суд получает право существенно снижать размер компенсации. В таких случаях твердая сумма может быть уменьшена до диапазона от 10 до 500 тысяч рублей, а при альтернативных способах расчета - до однократного или двукратного размера стоимости контрафактной продукции или лицензионного вознаграждения. Отдельно законом предусматриваются повышенные компенсации за повторные нарушения прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы – в этом случае сумма может достигать трехкратной стоимости права использования. Также уточнены правила взыскания компенсаций за удаление информации об авторстве и обход технических средств защиты. Для случаев свободного использования произведений с нарушением требования об указании автора, например, при публикации фотографий без подписи, но со ссылкой на источник, установлено, что это не является нарушением исключительных прав, а влечет ответственность только за нарушение права авторства. Эти изменения призваны создать более сбалансированную систему ответственности, которая, с одной стороны, усилит защиту интеллектуальной собственности за счет повышения максимальных компенсаций, а с другой - защитит добросовестных участников рынка от несоразмерно высоких взысканий.

https://ria.ru/20250527/gosduma--2019315479.html

https://ria.ru/20241011/gosduma-1977676002.html

https://ria.ru/20250527/kollektory-2019315265.html

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россия, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф, общество