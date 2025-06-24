https://ria.ru/20250624/golosovanie-2025169356.html

Стали известны лидеры Всероссийского голосования в Подмосковье

Стали известны лидеры Всероссийского голосования в Подмосковье - РИА Новости, 24.06.2025

Стали известны лидеры Всероссийского голосования в Подмосковье

Лидерами Всероссийского голосования по благоустройству в Подмосковье стали объекты в Люберцах, Подольске и Химках, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:21:00+03:00

2025-06-24T18:21:00+03:00

2025-06-24T18:21:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Лидерами Всероссийского голосования по благоустройству в Подмосковье стали объекты в Люберцах, Подольске и Химках, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Так, Всероссийское онлайн-голосование прошло уже в пятый раз. Оно было организовано в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", которая входит в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни". "Благодаря поддержке президента и федерального правительства мы активно благоустраиваем общественные пространства, создаем комфортную городскую среду в населенных пунктах Подмосковья. Особенно важно то, что в этот процесс вовлечены жители. Всероссийское голосование – еще одна хорошая возможность поучаствовать в жизни региона и муниципалитета, внести свою лепту в обновление любимого парка, сквера или набережной", — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что итоги голосования показали, что в Московской области много неравнодушных жителей. В этом году регион стал одним из лидеров по числу голосовавших – в опросе приняли участие более 777 тысяч человек. Больше всего – в Балашихе, Одинцовском, Люберцах, Подольске, Раменском округах. Губернатор указал, что с 2021 года жители выбрали в Подмосковье 222 приоритетных объекта, из них 110 уже благоустроили. Например, усадьба "Раменское", "Стахановский берег" в Электрогорске, площадь Тимофеева в Бронницах, Парк Ветеранов в Мытищах, набережная реки Осетр в Зарайске. В этом году на конкурс было представлено 289 территорий из всех 54 округов. Так, территории, набравшие наибольшее количество голосов в каждом из муниципалитетов, начнут благоустраивать в следующем году. Лидером стал Красковский карьер в Люберцах – он получил почти 28 тысяч голосов. Здесь создадут тематический парк, обустроят набережную и зону отдыха, оборудуют современное освещение. Более 25,8 тысячи голосов набрал Славянский бульвар в микрорайоне Силикатная-2 в Подольске. Этот живописный объект с фонарями, изящными лавочками, игровыми площадками расположен на улице Тепличной – между улицей Подольской и Храмом святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Проектом благоустройства предусмотрено размещение малых архитектурных форм (МАФ), замена пешеходной плитки, установка новых лавочек и урн, а также многое другое. В тройке лидеров – Парк Дубки в Химках. За него отдали голоса свыше 23,8 тысячи человек. Площадь объекта – 18,75 гектара, последний раз его реконструировали в 2016 году. Теперь он преобразится еще более – здесь отремонтируют дорожно-тропиночную сеть, установят детские игровые площадки, оборудуют системы видеонаблюдения и звукоусиления, обновят МАФы, скамейки и урны. На территории появятся новые зеленые насаждения. Еще один объект, который сумел преодолеть рубеж 20 тысяч голосов (21,5 тысячи) – набережная озера "Пионер" в Раменском. Это место отдыха расположено в центре жилого массива и пользуется особой популярностью у горожан. Тут установят малые архитектурные формы, современное освещение, проведут озеленение и заменят покрытие.

https://ria.ru/20250624/granty-2025158246.html

https://ria.ru/20250624/podmoskove--2025144974.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев