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Умер основатель рок-групп Bad Company Мик Ральфс
Умер основатель рок-групп Bad Company Мик Ральфс - РИА Новости, 24.06.2025
Умер основатель рок-групп Bad Company Мик Ральфс
Гитарист и автор песен Мик Ральфс, который был одним из основателей классических британских рок-групп Bad Company и Mott the Hoople, скончался в возрасте 81... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:50:00+03:00
2025-06-24T17:50:00+03:00
2025-06-24T17:50:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Гитарист и автор песен Мик Ральфс, который был одним из основателей классических британских рок-групп Bad Company и Mott the Hoople, скончался в возрасте 81 года. "Ушел из жизни Мик Ральфс… Его последнее выступление с Bad Company состоялось 29 октября 2016 года на лондонской арене O2. Несколько дней спустя он перенес инсульт и оставался прикованным к постели до самой смерти… Он оставил после себя музыкальное наследие, которое продолжит вдохновлять поколения", - говорится в заявлении на сайте Bad Company. В ноябре Ральфс должен стать членом Зала славы рок-н-ролла как участник группы Bad Company. Журнал Variety пишет, что изящный, уверенный и незаслуженно забытый стиль игры Ральфса на гитаре, равно как и его мастерство в создании песен, стали визитной карточкой обеих групп на протяжении 1970-х".
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мик ральфс
Умер основатель рок-групп Bad Company Мик Ральфс
Гитарист рок-группы Bad Company Мик Ральфс умер в возрасте 81 года
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Гитарист и автор песен Мик Ральфс, который был одним из основателей классических британских рок-групп Bad Company и Mott the Hoople, скончался в возрасте 81 года.
"Ушел из жизни Мик Ральфс… Его последнее выступление с Bad Company состоялось 29 октября 2016 года на лондонской арене O2. Несколько дней спустя он перенес инсульт и оставался прикованным к постели до самой смерти… Он оставил после себя музыкальное наследие, которое продолжит вдохновлять поколения", - говорится в заявлении на сайте
Bad Company.
В ноябре Ральфс должен стать членом Зала славы рок-н-ролла как участник группы Bad Company.
Журнал Variety пишет, что изящный, уверенный и незаслуженно забытый стиль игры Ральфса на гитаре, равно как и его мастерство в создании песен, стали визитной карточкой обеих групп на протяжении 1970-х".