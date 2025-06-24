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"Нафтогаз Украины" направил платежное требование к "Газпрому"
"Нафтогаз Украины" направил платежное требование к "Газпрому" - РИА Новости, 24.06.2025
"Нафтогаз Украины" направил платежное требование к "Газпрому"
"Нафтогаз Украины" направил платежное требование к "Газпрому" о взыскании 1,37 миллиарда долларов по решению международного арбитража в Цюрихе. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:16:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" направил платежное требование к "Газпрому" о взыскании 1,37 миллиарда долларов по решению международного арбитража в Цюрихе."Эта сумма включает основной долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019 года, штрафные санкции и компенсацию всех юридических расходов, понесенных "Нафтогазом", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинской компании. Подчеркивается, что если "Газпром" откажется добровольно выполнять это решение, то "Нафтогаз" начнет реализацию стратегии принудительного взыскания активов российской компании.Разбирательство с "Нафтогазом"Ситуация с транзитомПоставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в 2,5 раза от гарантированного объема — до 40-42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Киев прекратил прием голубого топлива через ГИС "Сохрановка". Для транзита в Европу остался один вход — станция "Суджа"."Газпром" уточнил, что перенести весь объем технологически невозможно, при этом обязательства перед европейскими потребителями выполняют, а услуги транзита оплачены. "Нафтогаз" из-за снижения поставок обратился в Международный арбитражный суд, чтобы добиться оплаты неоказанных услуг.Договор о поставках газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ.
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Экономика, Украина, Цюрих, Санкт-Петербург, Нафтогаз Украины, Газпром, Международная торговая палата, В мире
"Нафтогаз Украины" направил платежное требование к "Газпрому"
Нафтогаз Украины захотел взыскать с Газпрома $1,37 миллиарда
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" направил платежное требование к "Газпрому" о взыскании 1,37 миллиарда долларов по решению международного арбитража в Цюрихе.
"Эта сумма включает основной долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019 года, штрафные санкции и компенсацию всех юридических расходов, понесенных "Нафтогазом", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинской компании.
Подчеркивается, что если "Газпром" откажется добровольно выполнять это решение, то "Нафтогаз" начнет реализацию стратегии принудительного взыскания активов российской компании.
Разбирательство с "Нафтогазом"
- Спор между сторонами вытекает из соглашения от 30 декабря 2019 года о транзите через Украину российского газа для европейских потребителей;
- в январе прошлого года Арбитражный суд Петербурга обязал украинскую компанию выплатить около 150 миллионов долларов в пользу "Газпрома" при нарушении запрета на разбирательство в иностранном арбитраже;
- суд удовлетворил иск с требованием запретить "Нафтогазу" рассмотрение дела в Международном арбитражном суде;
- в апреле неустойку за нарушение запрета на разбирательства за рубежом увеличили до 1,35 миллиарда долларов;
- это обусловлено увеличением исковых требований "Нафтогаза" к "Газпрому" в иностранном арбитраже до около 1,351 миллиарда долларов.
Поставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в 2,5 раза от гарантированного объема — до 40-42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Киев прекратил прием голубого топлива через ГИС "Сохрановка". Для транзита в Европу остался один вход — станция "Суджа".
"Газпром" уточнил, что перенести весь объем технологически невозможно, при этом обязательства перед европейскими потребителями выполняют, а услуги транзита оплачены. "Нафтогаз" из-за снижения поставок обратился в Международный арбитражный суд, чтобы добиться оплаты неоказанных услуг.
Договор о поставках газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ.