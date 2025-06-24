https://ria.ru/20250624/gaaga-2025114772.html

В Гааге началась демонстрация против саммита НАТО

В Гааге началась демонстрация против саммита НАТО - РИА Новости, 24.06.2025

В Гааге началась демонстрация против саммита НАТО

Около 100 человек в Гааге во вторник вышли на демонстрацию активистов движения за мир Volkeren voor vrede ("Народы за мир") против саммита НАТО на фоне... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T15:31:00+03:00

2025-06-24T15:31:00+03:00

2025-06-24T16:43:00+03:00

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ГААГА, 24 июн – РИА Новости. Около 100 человек в Гааге во вторник вышли на демонстрацию активистов движения за мир Volkeren voor vrede ("Народы за мир") против саммита НАТО на фоне проведения мероприятия, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация с призывами к миру и против политики НАТО проходит во вторник на поле Маливелд в Гааге, где традиционно проводятся крупные мероприятия и концерты. Участники акции принесли с собой плакаты с надписями "Вместе остановим НАТО", "Что ты выберешь - правду и мир или ложь и войну?", Мы за мир!", "Нет войне от нашего имени!", у некоторых также были с собой флаги, символизирующие мир, и флаги России. Организаторами мероприятия выступили антивоенные и правозащитные организации, среди которых нидерландское движение за мир Volkeren voor vrede ("Народы за мир"). В демонстрации принял участие депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес. В разговоре с РИА Новости он указал на опасность следованию тенденции НАТО по подготовке к войне. "Я думаю, прежде всего, очень важно донести другую мысль, а именно: быть членом НАТО - это действительно полезно для нас прямо сейчас? Или нам следует задуматься об этом? Я согласен с тем, что должна быть организация нескольких стран, которые работают вместе, прежде всего, чтобы организовать и закупить систему обороны, а не быть агрессивными, не бомбить в разных частях мира, где захочется. Но в мире такая система уже есть, чтобы защищать людей. Если говорить - люди платят налоги, чтобы быть в безопасности, то я согласен с этим. Однако я не думаю, что НАТО ведет себя именно так прямо сейчас. И я боюсь, что альянс приведет нас к некоторым вещам, о которых мы на самом деле никогда не просили", - сказал евродепутат в беседе с агентством. Правозащитные организации считают, что НАТО ведет себя как военная машина. "Мы здесь собрались, что выступить против саммита НАТО, потому что мы рассматриваем НАТО не как оборонительный альянс, а как агрессивную силу, которая служит не для того, чтобы защищать нас, а чтобы вторгаться в другие страны - не прямо, а посредством влияния", - заявил в беседе с агентством нидерландский активист из Volkeren voor vrede Марк Ли А Кви. Он считает, что сейчас миру как никогда необходим настоящий диалог между людьми. "Наша идея была в том, чтобы собрать здесь разные группы политического спектра с целью показать НАТО, а также нашему правительству, что мы не верим в разделение групп", - отметил активист. В ходе демонстрации на сцене выступила активистка Наталья Воронцова, которая под громкие аплодисменты исполнила "Катюшу". Саммит НАТО проходит 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге. Десятки демонстраций запланированы в городе в преддверии и во время мероприятия. В минувшее воскресенье, как передавал корреспондент РИА Новости, несколько тысяч человек вышли на крупную демонстрацию сторонников мира против грядущего саммита НАТО и политики альянса по милитаризации. Участники прошлись маршем по центру Гааги с плакатами, надписи на которых гласили: "НАТО - машина войны США", "Нет НАТО! Убийцы!", "Остановим НАТО вместе!". Как заявил в беседе с РИА Новости нидерландский активист, создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге, такие военные союзы, как НАТО, только создают в мире угрозы, что делает войны еще более вероятными, а также съедают национальные ресурсы государств-членов. Так, те огромные средства, которые Нидерланды намерены выделить на оборону, чтобы соответствовать ожидаемым расходам в размере 5% от ВВП, могли бы пойти на решение социальных проблем в стране, таких как жилищных кризис, нехватка учителей, проблемы образования и здравоохранения.

https://ria.ru/20250624/nato-2025102991.html

https://ria.ru/20250624/nato-2025056169.html

https://ria.ru/20250624/zelenskij-2025035647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гаага, россия, бельгия, нато, европарламент, война израиля и ирана: последние новости о конфликте