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Французский посол рассказал детали об идеи Макрона о ядерном зонтике

Французский посол рассказал детали об идеи Макрона о ядерном зонтике - РИА Новости, 24.06.2025

Французский посол рассказал детали об идеи Макрона о ядерном зонтике

Посол Франции в РФ Николя де Ривьер, комментируя РИА Новости предложение президента страны о "ядерном зонтике" Франции над ЕС, заявил, что пока никаких... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T20:37:00+03:00

2025-06-24T20:37:00+03:00

2025-06-24T20:39:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Посол Франции в РФ Николя де Ривьер, комментируя РИА Новости предложение президента страны о "ядерном зонтике" Франции над ЕС, заявил, что пока никаких договоренностей по этому вопросу нет."Это, прежде всего, предложение для того, чтобы открыть дискуссию. Пока никаких договорённостей нет", -сказал он .Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам весной этого года, заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.

https://ria.ru/20250430/risk-2014441313.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, евросоюз, николя де ривьер, европа, россия