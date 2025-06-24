https://ria.ru/20250624/frantsiya-2024980128.html

У берегов Франции сделали неожиданную находку

У берегов Франции сделали неожиданную находку - РИА Новости, 24.06.2025

У берегов Франции сделали неожиданную находку

Археологи обнаружили судно XVI века на глубине более 2,5 километра у побережья Раматюэль на юго-востоке Франции, сообщает французская новостная телевизионная... РИА Новости, 24.06.2025

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2025-06-24T00:45:00+03:00

франция

средиземное море

тулон

france 24

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Археологи обнаружили судно XVI века на глубине более 2,5 километра у побережья Раматюэль на юго-востоке Франции, сообщает французская новостная телевизионная сеть France 24."Археологи обнаружили останки торгового судна XVI века на глубине более 2,5 километра у берегов на юге Франции. Это самая глубоководная находка такого рода в этом районе Средиземного моря и в любых других французских водах", — говорится в материале.По предположениям археологов, судно, нагруженное керамикой и металлическими прутьями, шло из Северной Италии, прежде чем затонуло.Как уточнил заместитель морского префекта Тьерри де ла Бургад, беспилотный подводный аппарат обнаружил судно еще в марте в рамках правительственного проекта по исследованию и мониторингу глубоководных ресурсов Франции.Предыдущим рекордом была подводная лодка La Minerve, обнаруженная у берегов Тулона на глубине 2300 метров.

https://ria.ru/20250604/greenpeace-2020764940.html

https://ria.ru/20241001/frantsiya-1975629412.html

франция

средиземное море

тулон

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франция, средиземное море, тулон, france 24