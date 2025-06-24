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У берегов Франции сделали неожиданную находку - РИА Новости, 24.06.2025
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00:45 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/frantsiya-2024980128.html
У берегов Франции сделали неожиданную находку
У берегов Франции сделали неожиданную находку - РИА Новости, 24.06.2025
У берегов Франции сделали неожиданную находку
Археологи обнаружили судно XVI века на глубине более 2,5 километра у побережья Раматюэль на юго-востоке Франции, сообщает французская новостная телевизионная... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T00:45:00+03:00
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франция
средиземное море
тулон
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Археологи обнаружили судно XVI века на глубине более 2,5 километра у побережья Раматюэль на юго-востоке Франции, сообщает французская новостная телевизионная сеть France 24."Археологи обнаружили останки торгового судна XVI века на глубине более 2,5 километра у берегов на юге Франции. Это самая глубоководная находка такого рода в этом районе Средиземного моря и в любых других французских водах", — говорится в материале.По предположениям археологов, судно, нагруженное керамикой и металлическими прутьями, шло из Северной Италии, прежде чем затонуло.Как уточнил заместитель морского префекта Тьерри де ла Бургад, беспилотный подводный аппарат обнаружил судно еще в марте в рамках правительственного проекта по исследованию и мониторингу глубоководных ресурсов Франции.Предыдущим рекордом была подводная лодка La Minerve, обнаруженная у берегов Тулона на глубине 2300 метров.
https://ria.ru/20250604/greenpeace-2020764940.html
https://ria.ru/20241001/frantsiya-1975629412.html
франция
средиземное море
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франция, средиземное море, тулон, france 24
Франция, Средиземное море, Тулон, France 24
У берегов Франции сделали неожиданную находку

France 24: у берегов Франции на глубине в два километра нашли судно XVI века

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкВид на гавань в Сен-Тропе
Вид на гавань в Сен-Тропе - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Вид на гавань в Сен-Тропе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Археологи обнаружили судно XVI века на глубине более 2,5 километра у побережья Раматюэль на юго-востоке Франции, сообщает французская новостная телевизионная сеть France 24.
"Археологи обнаружили останки торгового судна XVI века на глубине более 2,5 километра у берегов на юге Франции. Это самая глубоководная находка такого рода в этом районе Средиземного моря и в любых других французских водах", — говорится в материале.
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По предположениям археологов, судно, нагруженное керамикой и металлическими прутьями, шло из Северной Италии, прежде чем затонуло.
Как уточнил заместитель морского префекта Тьерри де ла Бургад, беспилотный подводный аппарат обнаружил судно еще в марте в рамках правительственного проекта по исследованию и мониторингу глубоководных ресурсов Франции.
Предыдущим рекордом была подводная лодка La Minerve, обнаруженная у берегов Тулона на глубине 2300 метров.
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