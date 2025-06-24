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Солнцев поприветствовал участников молодежного форума "Евразия Global"

Солнцев поприветствовал участников молодежного форума "Евразия Global" - РИА Новости, 24.06.2025

Солнцев поприветствовал участников молодежного форума "Евразия Global"

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев поприветствовал участников молодежного форума "Евразия Global" и пожелал им успехов, новых знакомств. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T23:08:00+03:00

2025-06-24T23:08:00+03:00

2025-06-24T23:08:00+03:00

оренбургская область

россия

оренбургская область

европа

евгений солнцев

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев поприветствовал участников молодежного форума "Евразия Global" и пожелал им успехов, новых знакомств. "Х Международный молодежный форум "Евразия Global" открыт! В этом году в Оренбуржье собрались 300 молодых людей из 82 регионов России, федеральной территории "Сириус" и 53 стран: лидеры общественных организаций, молодые предприниматели и ученые, блогеры и журналисты, участники интернациональных культурных и образовательных программ по обмену", — написал Солнцев в своем телеграм-канале. Он выразил уверенность, что "такая многонациональная и дружная команда сработает на все сто". Солнцев добавил, что форум продолжает миссию Всемирного фестиваля молодежи. Он укрепляет культурные мосты между Россией и зарубежными странами. Оренбуржье исторически связывает Европу и Азию. "Желаю всем участникам успехов, новых знакомств, крутых идей и проектов. Добро пожаловать в Оренбуржье", — заключил Солнцев. Форум "Евразия Global" проходит с 24 по 29 июня в Оренбурге. Участники форума в течение шести дней будут обсуждать вопросы международного сотрудничества и межкультурного взаимодействия, обмениваться опытом реализации успешных инициатив, работать над адаптацией иностранцев в России, а также создавать новые проекты.

россия

оренбургская область

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, оренбургская область, европа, евгений солнцев