https://ria.ru/20250624/finljandija-2025157951.html

Финляндия закончила строительство участка забора на границе с Россией

Финляндия закончила строительство участка забора на границе с Россией - РИА Новости, 24.06.2025

Финляндия закончила строительство участка забора на границе с Россией

Строительство второго участка 200-километрового забора на границе Финляндии с Россией завершено, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:56:00+03:00

2025-06-24T17:56:00+03:00

2025-06-24T17:56:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Строительство второго участка 200-километрового забора на границе Финляндии с Россией завершено, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. "Строительство ограждения на контрольно-пропускном пункте "Вартиус" в Кухмо завершено. Этот участок 200-километрового ограждения стал вторым по счету", - говорится в сообщении. Как уточняет Yle, оставшиеся участки забора в пограничной зоне Кайнуу и Северной Похьянмаа будут готовы к концу года. Погранохрана Финляндии ранее сообщила, что высоту забора, строящегося на границе, увеличат до 4,5 метра, а само ограждение станет плотнее. В основном забор будет построен на юго-восточной границе, где расположены наиболее загруженные КПП. Строить забор по всей протяженности 1300-километрой границы с Россией Финляндия не планирует. Ожидается, что основная часть ограждения будет построена в 2025 году, а весь проект завершится в 2026 году. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20250519/granitsa-2017931559.html

https://ria.ru/20250624/finljandija-2025123737.html

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в мире, россия, финляндия, северная похьянмаа, дмитрий песков, мария захарова