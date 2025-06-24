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СМИ раскрыли, что Прибалтика и Польша хотят сделать на границе с Россией - РИА Новости, 24.06.2025
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16:04 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/finljandija-2025123737.html
СМИ раскрыли, что Прибалтика и Польша хотят сделать на границе с Россией
СМИ раскрыли, что Прибалтика и Польша хотят сделать на границе с Россией - РИА Новости, 24.06.2025
СМИ раскрыли, что Прибалтика и Польша хотят сделать на границе с Россией
Британская газета Telegraph назвала готовящийся выход Финляндии, Польши и стран Прибалтики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин стремлением... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:04:00+03:00
2025-06-24T16:04:00+03:00
россия
финляндия
польша
владимир путин
дмитрий киселев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Британская газета Telegraph назвала готовящийся выход Финляндии, Польши и стран Прибалтики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин стремлением создать "новый железный занавес" на границе с Россией. Парламент Финляндии одобрил выход страны из Оттавской конвенции 19 июня. До этого выход из своих стран из конвенции одобрили законодательные власти Эстонии, Латвии и Литвы. В мае соответствующие законопроекты передал в парламент кабинет министров Польши. "От Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши через Европу вот-вот опустится новый и взрывоопасный железный занавес... При необходимости они (страны НАТО у границ РФ - ред.) засеют тихие сосново-березовые леса вдоль своих границ миллионами мин", - говорится в материале издания. Как пишет газета, военные уже определяют, "какие из просторов европейских лесов и озер будут усеяны" минами. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250624/nato-2025117674.html
https://ria.ru/20250620/estonija-2024119457.html
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россия, финляндия, польша, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире
Россия, Финляндия, Польша, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, В мире
СМИ раскрыли, что Прибалтика и Польша хотят сделать на границе с Россией

Telegraph: Прибалтика и Польша могут создать железный занавес на границе с РФ

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Британская газета Telegraph назвала готовящийся выход Финляндии, Польши и стран Прибалтики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин стремлением создать "новый железный занавес" на границе с Россией.
Парламент Финляндии одобрил выход страны из Оттавской конвенции 19 июня. До этого выход из своих стран из конвенции одобрили законодательные власти Эстонии, Латвии и Литвы. В мае соответствующие законопроекты передал в парламент кабинет министров Польши.
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"От Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши через Европу вот-вот опустится новый и взрывоопасный железный занавес... При необходимости они (страны НАТО у границ РФ - ред.) засеют тихие сосново-березовые леса вдоль своих границ миллионами мин", - говорится в материале издания.
Как пишет газета, военные уже определяют, "какие из просторов европейских лесов и озер будут усеяны" минами.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
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Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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