СМИ раскрыли, что Прибалтика и Польша хотят сделать на границе с Россией
Telegraph: Прибалтика и Польша могут создать железный занавес на границе с РФ
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Британская газета Telegraph назвала готовящийся выход Финляндии, Польши и стран Прибалтики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин стремлением создать "новый железный занавес" на границе с Россией.
"От Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши через Европу вот-вот опустится новый и взрывоопасный железный занавес... При необходимости они (страны НАТО у границ РФ - ред.) засеют тихие сосново-березовые леса вдоль своих границ миллионами мин", - говорится в материале издания.
Как пишет газета, военные уже определяют, "какие из просторов европейских лесов и озер будут усеяны" минами.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.