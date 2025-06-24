https://ria.ru/20250624/filimonov-2025087134.html

Филимонов: девять общественных пространств преобразятся на Вологодчине

Филимонов: девять общественных пространств преобразятся на Вологодчине - РИА Новости, 24.06.2025

Филимонов: девять общественных пространств преобразятся на Вологодчине

Более 106 тысяч жителей Вологодской области проголосовали за девять общественных пространств для преображения в рамках федерального проекта "Формирование... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:01:00+03:00

2025-06-24T14:01:00+03:00

2025-06-24T14:01:00+03:00

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Более 106 тысяч жителей Вологодской области проголосовали за девять общественных пространств для преображения в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", их благоустроят в следующем году, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. В этом году данный федеральный проект вошел в новый национальный проект "Инфраструктура для жизни", который инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин. "Свыше 106 тысяч вологжан отдали свои голоса за приоритетные общественные пространства для преображения в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Вместе с жителями определили, каким будет облик родных городов уже в следующем году. Из 42 объектов выбрали девять территорий в Череповце, Вологде, Великом Устюге, Тотьме, Вытегре, Кириллове, Белозерске, Устюжне и Соколе. Преображаем наши города, создаем комфортные условия для жизни вологжан, делаем регион туристически привлекательным для гостей со всей страны и из-за рубежа", – приводит пресс-служба губернатора области слова Филимонова. Больше всего голосов отдано за благоустройство набережной от Октябрьского моста до улицы Ломоносова в Череповце – за этот объект проголосовали 39 116 человек. На втором месте – Кремлевский сад в Вологде 8 265 голосами, на третьем – набережная реки Сухоны в Соколе с 3 738 голосами. Еще 2 154 вологжан проголосовали за благоустройство сквера за монументом Славы в Великом Устюге. Более тысячи человек отдали свои голоса за благоустройство правой набережной реки Мологи у Поклонного креста в Устюжне (от переулка Красный до переулка Коммунистический), в Вытегре – улицы Володарского (от улицы Буденного до проспекта Ленина), в Тотьме – пешеходной зоны от улицы Ленина до улицы Советской. В Белозерске уже в следующем году приведут в порядок парк Воинской славы, а в Кириллове устроят тротуар по улице Гагарина – от улицы Парижской Коммуны до улицы Лунской по нечетной стороне и от автостанции до улицы Лунской по четной стороне. Губернатор Вологодской области отмечал, что будет лично контролировать ход работ на объектах-победителях различных мероприятий упомянутого федерального проекта. По словам Филимонова, это необходимо для того, чтобы подрядные организации, выигравшие конкурсные процедуры, благоустраивали общественные пространства региона качественно и в установленные сроки.

https://ria.ru/20250620/sotrudnichestvo-2024397551.html

https://ria.ru/20250620/filimonov-2024125054.html

вологодская область

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вологодская область, георгий филимонов