https://ria.ru/20250624/fedyakina-2025158999.html
Блогера Битмаму приговорили к семи годам лишения свободы
Блогера Битмаму приговорили к семи годам лишения свободы - РИА Новости, 24.06.2025
Блогера Битмаму приговорили к семи годам лишения свободы
Пресненский суд Москвы приговорил предпринимательницу Валерию Федякину, известную в криптокругах как Битмама, к семи годам лишения свободы за мошенничество. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:59:00+03:00
2025-06-24T17:59:00+03:00
2025-06-24T18:40:00+03:00
москва
происшествия
валерия федякина (битмама)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил предпринимательницу Валерию Федякину, известную в криптокругах как Битмама, к семи годам лишения свободы за мошенничество."Суд назначил Федякиной наказание в виде семи лет", — сообщили РИА Новости в суде.Прокурор попросил приговорить подсудимую к десяти годам колонии. Защита настояла на оправдании.Федякину задержали 15 сентября 2023 года, на следующий день арестовали, несмотря на беременность. В январе предпринимательница родила ребенка в больнице при СИЗО Печатники.Битмаме вменяют четыре эпизода преступления с ущербом на сумму 2,2 миллиарда рублей. В Главном следственном управлении столичного ГУ МВД заявили, что Федякина вместе с неустановленными соучастниками фактически создала финансовую пирамиду. Предпринимательница вину не признала, заявив, что сама стала жертвой мошенников.
https://ria.ru/20250620/sud-2024346248.html
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москва, происшествия, валерия федякина (битмама)
Москва, Происшествия, Валерия Федякина (Битмама)
Блогера Битмаму приговорили к семи годам лишения свободы
Федякину приговорили к 7 годам лишения свободы за мошенничество
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил предпринимательницу Валерию Федякину, известную в криптокругах как Битмама, к семи годам лишения свободы за мошенничество.
"Суд назначил Федякиной наказание в виде семи лет", — сообщили РИА Новости в суде.
Прокурор попросил приговорить подсудимую к десяти годам колонии. Защита настояла на оправдании.
Федякину задержали 15 сентября 2023 года, на следующий день арестовали, несмотря на беременность. В январе предпринимательница родила ребенка в больнице при СИЗО Печатники.
Битмаме вменяют четыре эпизода преступления с ущербом на сумму 2,2 миллиарда рублей. В Главном следственном управлении столичного ГУ МВД заявили, что Федякина вместе с неустановленными соучастниками фактически создала финансовую пирамиду. Предпринимательница вину не признала, заявив, что сама стала жертвой мошенников.