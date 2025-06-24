https://ria.ru/20250624/fedyakina-2025158999.html

Блогера Битмаму приговорили к семи годам лишения свободы

Блогера Битмаму приговорили к семи годам лишения свободы - РИА Новости, 24.06.2025

Блогера Битмаму приговорили к семи годам лишения свободы

Пресненский суд Москвы приговорил предпринимательницу Валерию Федякину, известную в криптокругах как Битмама, к семи годам лишения свободы за мошенничество. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:59:00+03:00

2025-06-24T17:59:00+03:00

2025-06-24T18:40:00+03:00

москва

происшествия

валерия федякина (битмама)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил предпринимательницу Валерию Федякину, известную в криптокругах как Битмама, к семи годам лишения свободы за мошенничество."Суд назначил Федякиной наказание в виде семи лет", — сообщили РИА Новости в суде.Прокурор попросил приговорить подсудимую к десяти годам колонии. Защита настояла на оправдании.Федякину задержали 15 сентября 2023 года, на следующий день арестовали, несмотря на беременность. В январе предпринимательница родила ребенка в больнице при СИЗО Печатники.Битмаме вменяют четыре эпизода преступления с ущербом на сумму 2,2 миллиарда рублей. В Главном следственном управлении столичного ГУ МВД заявили, что Федякина вместе с неустановленными соучастниками фактически создала финансовую пирамиду. Предпринимательница вину не признала, заявив, что сама стала жертвой мошенников.

https://ria.ru/20250620/sud-2024346248.html

https://ria.ru/20250525/nalogi-2018934002.html

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москва, происшествия, валерия федякина (битмама)