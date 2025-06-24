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Самарский губернатор принял участие в работе комитета Совфеда по бюджету - РИА Новости, 24.06.2025
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23:04 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/fedorischev-2025219669.html
Самарский губернатор принял участие в работе комитета Совфеда по бюджету
Самарский губернатор принял участие в работе комитета Совфеда по бюджету - РИА Новости, 24.06.2025
Самарский губернатор принял участие в работе комитета Совфеда по бюджету
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в выездном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, которое прошло в... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:04:00+03:00
2025-06-24T23:04:00+03:00
экономика
самарская область
совет федерации рф
вячеслав федорищев
россия
самара
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САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в выездном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, которое прошло в Самаре, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Во вторник в Самаре состоялось выездное заседание комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, которое провел председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Заседание было посвящено обсуждению предложений Совета Федерации Федерального Собрания РФ по формированию концепции федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", - говорится в сообщении правительства области. Открывая заседание, глава Самарской области отметил, что вопросы повестки очень актуальны для региона и для всех субъектов страны. Федорищев сообщил, что в Самарской области представлены практически все отрасли экономики: нефтегазовая, автомобильная и авиапромышленность, высокотехнологичные секторы, сельское хозяйство. Также регион участвует почти во всех национальных проектах технологического развития. "И, конечно же, мы, как и вся страна сейчас в этих достаточно непростых макроэкономических условиях стараемся одновременно достичь двух целей. С одной стороны, обеспечить бюджетную стабильность, а с другой стороны, мы не можем стоять на месте, нам необходимо развиваться. Причем развиваться в самых простых вещах, таких как дорожное строительство, обновление и модернизация ЖКХ, так и в достаточно передовых высокотехнологических секторах", - отметил губернатор Самарской области. Зампред Совфеда Николай Журавлев отметил активное участие Самарской области в реализации нацпроектов, привлечении инвестиций. Что касается концепции федерального бюджета, Журавлев сделал акцент на консолидации. "Подчеркну, что, несмотря на корректировку макроэкономических показателей, мы сохраняем и гарантируем выполнение всех социальных обязательств и продолжаем поддерживать важнейшие отрасли экономики. Этот курс будет продолжен и в новом бюджетном цикле", - отметил он. Председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов сообщил, что предложения подготовлены с учетом текущего исполнения бюджета и корректировки прогноза социально-экономического развития. "Предложения направлены на достижение национальных целей развития, затрагивают вопросы формирования доходной базы федерального бюджета, развития ключевых направлений экономики и социальной сферы, а также предложения по решению отдельных наиболее актуальных задач. Особое внимание уделено обеспечению жильем детей-сирот, повышению зарплат сотрудникам федеральных ведомств и укомплектованности кадров МВД", - объяснил Артамонов.
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экономика, самарская область, совет федерации рф, вячеслав федорищев, россия, самара
Экономика, Самарская область, Совет Федерации РФ, Вячеслав Федорищев, Россия, Самара
Самарский губернатор принял участие в работе комитета Совфеда по бюджету

Федорищев принял участие в работе комитета Совфеда по бюджету в Самаре

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев . Архивное фото
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САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в выездном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, которое прошло в Самаре, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«
"Во вторник в Самаре состоялось выездное заседание комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, которое провел председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Заседание было посвящено обсуждению предложений Совета Федерации Федерального Собрания РФ по формированию концепции федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", - говорится в сообщении правительства области.
Открывая заседание, глава Самарской области отметил, что вопросы повестки очень актуальны для региона и для всех субъектов страны. Федорищев сообщил, что в Самарской области представлены практически все отрасли экономики: нефтегазовая, автомобильная и авиапромышленность, высокотехнологичные секторы, сельское хозяйство. Также регион участвует почти во всех национальных проектах технологического развития.
"И, конечно же, мы, как и вся страна сейчас в этих достаточно непростых макроэкономических условиях стараемся одновременно достичь двух целей. С одной стороны, обеспечить бюджетную стабильность, а с другой стороны, мы не можем стоять на месте, нам необходимо развиваться. Причем развиваться в самых простых вещах, таких как дорожное строительство, обновление и модернизация ЖКХ, так и в достаточно передовых высокотехнологических секторах", - отметил губернатор Самарской области.
Зампред Совфеда Николай Журавлев отметил активное участие Самарской области в реализации нацпроектов, привлечении инвестиций. Что касается концепции федерального бюджета, Журавлев сделал акцент на консолидации.
"Подчеркну, что, несмотря на корректировку макроэкономических показателей, мы сохраняем и гарантируем выполнение всех социальных обязательств и продолжаем поддерживать важнейшие отрасли экономики. Этот курс будет продолжен и в новом бюджетном цикле", - отметил он.
Председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов сообщил, что предложения подготовлены с учетом текущего исполнения бюджета и корректировки прогноза социально-экономического развития.
"Предложения направлены на достижение национальных целей развития, затрагивают вопросы формирования доходной базы федерального бюджета, развития ключевых направлений экономики и социальной сферы, а также предложения по решению отдельных наиболее актуальных задач. Особое внимание уделено обеспечению жильем детей-сирот, повышению зарплат сотрудникам федеральных ведомств и укомплектованности кадров МВД", - объяснил Артамонов.
 
ЭкономикаСамарская областьСовет Федерации РФВячеслав ФедорищевРоссияСамара
 
 
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