https://ria.ru/20250624/fedorischev-2025205316.html

Минздрав поддержал возведение двух медучреждений в Самарской области

Минздрав поддержал возведение двух медучреждений в Самарской области - РИА Новости, 24.06.2025

Минздрав поддержал возведение двух медучреждений в Самарской области

Минздрав РФ поддержал строительство детской больницы в Самаре и онкологического корпуса в Тольятти, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T20:51:00+03:00

2025-06-24T20:51:00+03:00

2025-06-24T20:51:00+03:00

вячеслав федорищев

самарская область

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Минздрав РФ поддержал строительство детской больницы в Самаре и онкологического корпуса в Тольятти, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. В регионе два дня работает делегация комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации. Во вторник комитет провел в Самаре совместное заседание, на котором обсуждались вопросы финансовой политики. Федорищев сообщил, что ознакомил коллег с региональной практикой бюджетной политики. "И важная новость. Озвучена на заседании заместителем министра здравоохранения РФ Натальей Хоровой. Два крупных медицинских объекта, которые мы хотим построить, получили поддержку в Минздраве РФ... Министерство здравоохранения РФ направило проекты на рассмотрение в бюджетную комиссию", - написал Федорищев в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что первый объект, заручившийся поддержкой, - детская больница площадью более 25 тысяч квадратных метров в Самаре. Медучреждение рассчитано на 200 коек. Вторым объектом стал онкологический корпус в больнице в Тольятти. Федорищев отметил, что оба медучреждения имеют стратегическое значение для обеспечения доступности медпомощи и снижения смертности в регионе.

https://ria.ru/20250621/pmef-2024504610.html

самарская область

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вячеслав федорищев, самарская область, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)