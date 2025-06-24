https://ria.ru/20250624/fedorischev-2025205316.html
Минздрав поддержал возведение двух медучреждений в Самарской области
Минздрав поддержал возведение двух медучреждений в Самарской области - РИА Новости, 24.06.2025
Минздрав поддержал возведение двух медучреждений в Самарской области
Минздрав РФ поддержал строительство детской больницы в Самаре и онкологического корпуса в Тольятти, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T20:51:00+03:00
2025-06-24T20:51:00+03:00
2025-06-24T20:51:00+03:00
вячеслав федорищев
самарская область
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Минздрав РФ поддержал строительство детской больницы в Самаре и онкологического корпуса в Тольятти, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. В регионе два дня работает делегация комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации. Во вторник комитет провел в Самаре совместное заседание, на котором обсуждались вопросы финансовой политики. Федорищев сообщил, что ознакомил коллег с региональной практикой бюджетной политики. "И важная новость. Озвучена на заседании заместителем министра здравоохранения РФ Натальей Хоровой. Два крупных медицинских объекта, которые мы хотим построить, получили поддержку в Минздраве РФ... Министерство здравоохранения РФ направило проекты на рассмотрение в бюджетную комиссию", - написал Федорищев в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что первый объект, заручившийся поддержкой, - детская больница площадью более 25 тысяч квадратных метров в Самаре. Медучреждение рассчитано на 200 коек. Вторым объектом стал онкологический корпус в больнице в Тольятти. Федорищев отметил, что оба медучреждения имеют стратегическое значение для обеспечения доступности медпомощи и снижения смертности в регионе.
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самарская область
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вячеслав федорищев, самарская область, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Вячеслав Федорищев, Самарская область, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав поддержал возведение двух медучреждений в Самарской области
Федорищев: Минздрав поддержал возведение двух медучреждений в Самарской области
САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Минздрав РФ поддержал строительство детской больницы в Самаре и онкологического корпуса в Тольятти, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
В регионе два дня работает делегация комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации. Во вторник комитет провел в Самаре совместное заседание, на котором обсуждались вопросы финансовой политики. Федорищев сообщил, что ознакомил коллег с региональной практикой бюджетной политики.
"И важная новость. Озвучена на заседании заместителем министра здравоохранения РФ Натальей Хоровой. Два крупных медицинских объекта, которые мы хотим построить, получили поддержку в Минздраве РФ... Министерство здравоохранения РФ направило проекты на рассмотрение в бюджетную комиссию", - написал Федорищев в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что первый объект, заручившийся поддержкой, - детская больница площадью более 25 тысяч квадратных метров в Самаре. Медучреждение рассчитано на 200 коек. Вторым объектом стал онкологический корпус в больнице в Тольятти. Федорищев отметил, что оба медучреждения имеют стратегическое значение для обеспечения доступности медпомощи и снижения смертности в регионе.