https://ria.ru/20250624/evroparlament-2025172884.html

В Европарламенте оценили важность конфликта на Украине для Трампа

В Европарламенте оценили важность конфликта на Украине для Трампа - РИА Новости, 24.06.2025

В Европарламенте оценили важность конфликта на Украине для Трампа

Для президента США Дональда Трампа конфликт на Украине второстепенен по сравнению с ситуацией на Ближнем Востоке на фоне эскалации между Израилем и Ираном,... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:34:00+03:00

2025-06-24T18:34:00+03:00

2025-06-24T18:35:00+03:00

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ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Для президента США Дональда Трампа конфликт на Украине второстепенен по сравнению с ситуацией на Ближнем Востоке на фоне эскалации между Израилем и Ираном, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. По мнению политика, на предстоящем саммите НАТО Украине вряд ли будет уделено много внимания. Он напомнил, что заседание совета НАТО по Украине было отменено. "Для США конфликт на Украине второстепенен по сравнению с конфликтом на Ближнем Востоке. Это очевидно", - считает Мариани. При этом он усомнился в том, что ЕС сможет продолжать поддерживать Украину в случае сокращения помощи Вашингтона. "Конфликт на Украине не приоритетен для США, но приоритетен для Европы. Но смогут ли европейцы продолжать, если американцы отступят? Я думаю, что все меньше и меньше. Очевидно также то, что европейцы хотят, чтобы эта война продолжалась. Потому что поражение Украины будет поражением Европы", - отметил политик. Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии Владимира Зеленского и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250617/zelenskiy-2023350371.html

https://ria.ru/20250615/ukraina-2022966400.html

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