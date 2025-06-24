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Европейцы не понимают, зачем нужны санкции против России, заявили в ЕП - РИА Новости, 24.06.2025
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11:03 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/evroparlament-2025030675.html
Европейцы не понимают, зачем нужны санкции против России, заявили в ЕП
Европейцы не понимают, зачем нужны санкции против России, заявили в ЕП - РИА Новости, 24.06.2025
Европейцы не понимают, зачем нужны санкции против России, заявили в ЕП
Европейцы не понимают, чему служат санкции против России, ведь страдают они сами, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:03:00+03:00
2025-06-24T11:03:00+03:00
россия
тьерри мариани
евросоюз
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ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Европейцы не понимают, чему служат санкции против России, ведь страдают они сами, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. "Мы видим, что санкции против России были блокированы в ЕС двумя странами: Словакией и Венгрией. Шаг за шагом "европейский фронт" рушится. Сами европейцы задаются вопросом, чему служат эти санкции. Зачем нужны эти 18, 19, 20 пакет? Так можно дойти и до 50 пакета", - сказал политик. В понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ. По словам Мариани, в европейских странах видят, что "конфликт на Украине продолжается, а европейцы за это платят". "Санкции сказываются на европейцах, стоимость энергии в большой степени объясняет деиндустриализацию ЕС. Темпы роста экономики снижаются, и мы более неконкурентоспособны. Тогда как ранее у нас была недорогая и доступная энергия. В определённый момент европейцы поймут, что надо остановиться", - отметил собеседник агентства. По итогам встречи глав МИД ЕС в понедельник глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели. Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на чиновников Евросоюза сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) планирует предложить запретить импорт газа из России на основе позиции "усиленного большинства" стран ЕС, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250619/evropa-2023780611.html
https://ria.ru/20250623/paket-2024829530.html
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россия, тьерри мариани, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
Россия, Тьерри Мариани, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
Европейцы не понимают, зачем нужны санкции против России, заявили в ЕП

Депутат ЕП Мариани: европейцы не понимают, зачем нужны санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Европейцы не понимают, чему служат санкции против России, ведь страдают они сами, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
"Мы видим, что санкции против России были блокированы в ЕС двумя странами: Словакией и Венгрией. Шаг за шагом "европейский фронт" рушится. Сами европейцы задаются вопросом, чему служат эти санкции. Зачем нужны эти 18, 19, 20 пакет? Так можно дойти и до 50 пакета", - сказал политик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Лучше смерть: европейцы признались в главном животном страхе перед Россией
19 июня, 08:00
В понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ.
По словам Мариани, в европейских странах видят, что "конфликт на Украине продолжается, а европейцы за это платят".
"Санкции сказываются на европейцах, стоимость энергии в большой степени объясняет деиндустриализацию ЕС. Темпы роста экономики снижаются, и мы более неконкурентоспособны. Тогда как ранее у нас была недорогая и доступная энергия. В определённый момент европейцы поймут, что надо остановиться", - отметил собеседник агентства.
По итогам встречи глав МИД ЕС в понедельник глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели.
Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на чиновников Евросоюза сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) планирует предложить запретить импорт газа из России на основе позиции "усиленного большинства" стран ЕС, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России
23 июня, 13:32
 
РоссияТьерри МарианиЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
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