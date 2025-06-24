Европейцы не понимают, зачем нужны санкции против России, заявили в ЕП
Депутат ЕП Мариани: европейцы не понимают, зачем нужны санкции против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Европейцы не понимают, чему служат санкции против России, ведь страдают они сами, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
В понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ.
"Санкции сказываются на европейцах, стоимость энергии в большой степени объясняет деиндустриализацию ЕС. Темпы роста экономики снижаются, и мы более неконкурентоспособны. Тогда как ранее у нас была недорогая и доступная энергия. В определённый момент европейцы поймут, что надо остановиться", - отметил собеседник агентства.
По итогам встречи глав МИД ЕС в понедельник глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели.
Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на чиновников Евросоюза сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) планирует предложить запретить импорт газа из России на основе позиции "усиленного большинства" стран ЕС, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.