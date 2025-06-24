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В Европарламенте заявили об отсутствии понимания между ЕС и США - РИА Новости, 24.06.2025
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05:46 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/evroparlament-2024995638.html
В Европарламенте заявили об отсутствии понимания между ЕС и США
В Европарламенте заявили об отсутствии понимания между ЕС и США - РИА Новости, 24.06.2025
В Европарламенте заявили об отсутствии понимания между ЕС и США
Ситуация в Иране демонстрирует отсутствие понимания между ЕС и США, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T05:46:00+03:00
2025-06-24T05:46:00+03:00
в мире
иран
сша
франция
дональд трамп
тьерри мариани
марк рютте
нато
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ПАРИЖ, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Иране демонстрирует отсутствие понимания между ЕС и США, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. По мнению политика, предстоящий саммит НАТО подчеркнет растущие разногласия между американским президентом Дональдом Трампом и Брюсселем. "Если Трамп будет последовательным, то он вновь потребует от ЕС больших военных расходов, другими словами, больше закупок американского оружия. Но сегодня проблема в том, что между США и ЕС больше нет понимания. Лучшим примером является то, что происходит в Иране: в тот момент, когда Трамп решает его бомбить, Европа настаивает на продолжении переговоров", - считает Мариани. Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп вылетит на саммит НАТО на день позже и отправится в Гаагу во вторник, а не в понедельник утром, как планировалось ранее. По ее словам, одной из главных тем обсуждения станет порог расходов на оборону стран-членов в размере 5% ВВП. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что все страны НАТО выступают за переговоры с Ираном. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что удары США по Ирану "нелегитимны", и призвал к диалогу. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, в свою очередь, отметил, что США не предупреждали Францию о намерении атаковать ядерные объекты в Иране. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай. Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня.
https://ria.ru/20250624/rakety-2024995234.html
https://ria.ru/20250624/tramp-2024995095.html
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в мире, иран, сша, франция, дональд трамп, тьерри мариани, марк рютте, нато, евросоюз, оон
В мире, Иран, США, Франция, Дональд Трамп, Тьерри Мариани, Марк Рютте, НАТО, Евросоюз, ООН
В Европарламенте заявили об отсутствии понимания между ЕС и США

Депутат ЕП Мариани: ситуация в Иране демонстрирует отсутствие понимания ЕС и США

© РИА Новости / Евгений ОдиноковТьерри Мариани
Тьерри Мариани - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Тьерри Мариани. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Иране демонстрирует отсутствие понимания между ЕС и США, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
По мнению политика, предстоящий саммит НАТО подчеркнет растущие разногласия между американским президентом Дональдом Трампом и Брюсселем.
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"Если Трамп будет последовательным, то он вновь потребует от ЕС больших военных расходов, другими словами, больше закупок американского оружия. Но сегодня проблема в том, что между США и ЕС больше нет понимания. Лучшим примером является то, что происходит в Иране: в тот момент, когда Трамп решает его бомбить, Европа настаивает на продолжении переговоров", - считает Мариани.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп вылетит на саммит НАТО на день позже и отправится в Гаагу во вторник, а не в понедельник утром, как планировалось ранее. По ее словам, одной из главных тем обсуждения станет порог расходов на оборону стран-членов в размере 5% ВВП.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что все страны НАТО выступают за переговоры с Ираном. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что удары США по Ирану "нелегитимны", и призвал к диалогу. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, в свою очередь, отметил, что США не предупреждали Францию о намерении атаковать ядерные объекты в Иране.
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США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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В миреИранСШАФранцияДональд ТрампТьерри МарианиМарк РюттеНАТОЕвросоюзООН
 
 
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