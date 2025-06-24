https://ria.ru/20250624/erdogan-2025088744.html

Эрдоган: Турция планирует новые шаги в рамках мирного процесса по Украине

Эрдоган: Турция планирует новые шаги в рамках мирного процесса по Украине - РИА Новости, 24.06.2025

Эрдоган: Турция планирует новые шаги в рамках мирного процесса по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика планирует новые шаги в рамках стамбульского процесса по Украине. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:08:00+03:00

2025-06-24T14:08:00+03:00

2025-06-24T14:15:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

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АНКАРА, 24 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика планирует новые шаги в рамках стамбульского процесса по Украине."Мы планируем новые шаги в рамках стамбульского процесса", - заявил турецкий лидер на пресс-конференции в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом на саммит НАТО в Гааге.По его словам, усилия Турции по прекращению этой войны хорошо известны всем."Мы сделали все возможное для мира между Украиной и Россией. Мы - страна, которая пользуется доверием обеих стран. Мы добились конкретного прогресса. Переговоры в Стамбуле - один из важнейших шагов. Теперь мы хотим встать на путь, который положит конец войне. Эта война не может длиться вечно. На саммите НАТО мы объясним это видение нашим собеседникам и заявим, что не остановимся, пока не добьемся мира", - заявил Эрдоган.

https://ria.ru/20250624/lavrov-2025080793.html

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