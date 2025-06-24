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Эрдоган: Турция планирует новые шаги в рамках мирного процесса по Украине - РИА Новости, 24.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 24.06.2025 (обновлено: 14:15 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/erdogan-2025088744.html
Эрдоган: Турция планирует новые шаги в рамках мирного процесса по Украине
Эрдоган: Турция планирует новые шаги в рамках мирного процесса по Украине - РИА Новости, 24.06.2025
Эрдоган: Турция планирует новые шаги в рамках мирного процесса по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика планирует новые шаги в рамках стамбульского процесса по Украине. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:08:00+03:00
2025-06-24T14:15:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
турция
украина
реджеп тайип эрдоган
нато
гаага
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АНКАРА, 24 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика планирует новые шаги в рамках стамбульского процесса по Украине."Мы планируем новые шаги в рамках стамбульского процесса", - заявил турецкий лидер на пресс-конференции в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом на саммит НАТО в Гааге.По его словам, усилия Турции по прекращению этой войны хорошо известны всем."Мы сделали все возможное для мира между Украиной и Россией. Мы - страна, которая пользуется доверием обеих стран. Мы добились конкретного прогресса. Переговоры в Стамбуле - один из важнейших шагов. Теперь мы хотим встать на путь, который положит конец войне. Эта война не может длиться вечно. На саммите НАТО мы объясним это видение нашим собеседникам и заявим, что не остановимся, пока не добьемся мира", - заявил Эрдоган.
https://ria.ru/20250624/lavrov-2025080793.html
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В мире, Специальная военная операция на Украине, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, Гаага
Эрдоган: Турция планирует новые шаги в рамках мирного процесса по Украине

Эрдоган: Турция планирует новые шаги в рамках переговорного процесса по Украине

© Anadolu/Murat CetinmuhurdarПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Anadolu/Murat Cetinmuhurdar
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 24 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика планирует новые шаги в рамках стамбульского процесса по Украине.
"Мы планируем новые шаги в рамках стамбульского процесса", - заявил турецкий лидер на пресс-конференции в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом на саммит НАТО в Гааге.
По его словам, усилия Турции по прекращению этой войны хорошо известны всем.
"Мы сделали все возможное для мира между Украиной и Россией. Мы - страна, которая пользуется доверием обеих стран. Мы добились конкретного прогресса. Переговоры в Стамбуле - один из важнейших шагов. Теперь мы хотим встать на путь, который положит конец войне. Эта война не может длиться вечно. На саммите НАТО мы объясним это видение нашим собеседникам и заявим, что не остановимся, пока не добьемся мира", - заявил Эрдоган.
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Вчера, 13:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганНАТОГаага
 
 
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